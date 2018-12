Pleite der BG Göttingen gegen Bamberg nach Videobeweis

Göttingen. Es benötigte noch viel Zeit in der sogenannten Crunchtime, ehe die 77:78 (35:45)-Niederlage der BG Göttingen in der Basketball-Bundesliga gegen Brose Bamberg feststand.

Der Videobeweis entschied dann letztlich zugunsten der Franken. Was war geschehen? BG-Spielmacher Michael Stockton, mit 19 Punkten erfolgreichster Werfer seines Teams, war 3,7 Sekunden vor der Schlusssirene zum gegnerischen Korb gezogen. Sein Korbleger wurde geblockt. Nicht klar war in der regulären Geschwindigkeit, ob Bambergs Augustine Rubit den Ball im Steigen oder im Fallen (Goaltending) an das Brett geblockt hat. Nach langem Videostudium entschieden die Schiedsrichter, dass es kein Goaltending war. Zuvor hatte vor allem Referee Steve Bittner mit mindestens drei merkwürdigen Entscheidungen zu Ungunsten der Göttinger den Zorn der Zuschauer auf sich gezogen. Doch mit der Entscheidung wider Goaltending lag er mit seinen Kollegen richtig. Somit für die Gastgeber Einwurf, der bei Mihajlo Andric landete. Sein Dreier verfehlte aber das Ziel.

Deutliche Leistungssteigerung

Danach war Schluss, und völlig frustrierte Göttinger Spieler, die sich dennoch von ihrem Publikum verabschiedeten, verließen das Parkett der mit 3298 Zuschauern gefüllten S-Arena.

Die Göttinger zeigten indes gegenüber der 64:84-Niederlage vier Tage zuvor im Pokal-Viertelfinale gegen denselben Gegner eine deutliche Steigerung. Zudem war Penny Williams wieder dabei, hatte aber vor allem in der zweiten Halbzeit zwei unglückliche Ballverluste und auch im Abschluss viel Pech.

Während die Gastgeber das erste Viertel noch ausgeglichen gestalten konnten und ihnen fünf Dreier in Folge gelangen, zog der Favorit in den zweiten zehn Minuten an und legte mit dem 45:35 zehn Punkte bis zur Halbzeitpause vor. „In der zweiten Halbzeit haben wir aufgehört zu spielen, haben wie Kinder agiert. In der ersten Halbzeit haben wir aber unseren besten Basketball gespielt“, analysierte Bamberg Trainer Ainars Bagatskis.

15 Punkte in Folge für die BG

Mit einem erfolgreichen Dreier blies Stockton im dritten Viertel zur Aufholjagd. Mit 14 Punkten in Folge gingen die Veilchen in der 26. Minute mit 55:53 in Führung. Im letzten Viertel holte die BG jeweils Rückstände von 61:67 zum 67:67 und 71:76 mit einem weiteren Dreier von Stockton zur erneuten Führung von 77:76 auf. Sieben Sekunden vor dem Ende war es Tyrese Rice, der zum 78:77 traf und so die siegbringenden Punkte für Bamberg sicherte.

„Beide Teams hätten gewinnen können. Wenn man mit nur einem Punkt verliert gegen eine Mannschaft, in der Spieler mit Europacup-Erfahrung spielen, dann ist das für uns ein sehr gutes Ergebnis“, meinte BG-Trainer Johan Roijakkers. (wg/gsd)