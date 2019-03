Pleite für BG 74-Frauen in Marburg, Playoffs gegen Keltern

Basketball Bundesliga Frauen

Steuerte elf Punkte für die BG 74 in Marburg bei: Göttingen s Theresa Simon (rechts) gegen Marburgs Katlyn Yohn, die auf 13 Zähler kam.

Marburg – Irgendwie war schon vor dem Spielbeginn die Luft raus. So verloren die flippo Baskets BG 74 Göttingen ihr letztes Hauptrundenspiel in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) beim BC Pharmaserv Marburg am Ende sehr deutlich mit 58:89 (33:46).