Pokal-Knaller: BG Göttingen muss nach Braunschweig

Basketball

+ © Uwe Anspach/DPA Heißes Pokal-Duell für die BG in Braunschweig © Uwe Anspach/DPA

Besser wäre nur noch ein Heimspiel gewesen! Doch auch so hat die Auslosung des Achtelfinales im Basketball-Pokal seinen Reiz: Die BG Göttingen muss im Pokal-Derby zu den Löwen Braunschweig. Gespielt wird am 2. oder 3. Oktober in der Volkswagenhalle. Der Knaller in der ersten Runde!

Göttingen – „Natürlich hätten wir lieber ein Heimspiel gehabt, aber aufgrund der kurzen Anfahrt ist das Auswärtsspiel in Braunschweig auch ein gutes Los“, sagte BG-Trainer Roel Moors. „Wir wissen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht, wie das Braunschweiger Team aussehen wird. Ich denke aber, dass in dem einen Spiel alles möglich ist und wir eine Chance haben werden.“

BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen freut sich auf ein Derby: „Für die Fans ist das eine tolle Partie – ich hoffe natürlich, dass Zuschauer und vor allem auch Auswärtsfans in Braunschweig zugelassen sein werden. Wir hätten definitiv ein schlechteres Los erwischen können.“

Übrigens: In der vergangenen Saison hat die BG beide Punktspiele gegen die Braunschweiger gewonnen.

BBL Pokal-Achtelfinale

Braunschweig – Göttingen

medi Bayreuth – Hamburg

Frankfurt – Oldenburg

Bayern München – Bamberg

Würzburg – Syntainics MBC

Niners Chemnitz – Ulm

Crailsheim – Ludwigsburg

Alba Berlin – Baskets Bonn

So wird gespielt

Pokal-Achtelfinale: 2./3. Oktober

Pokal-Viertelfinale: 13./14. November

Pokal TOP FOUR: 19./20. Februar 2022. (haz/gsd-nh)