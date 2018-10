Pokalsieg und 50 000 Euro Prämie für die BG Göttingen

Göttingen. Wie herrlich verrückt Basketball sein kann, zeigte einmal mehr das BBL-Pokal-Achtelfinalspiel zwischen der BG Göttingen und den vom ehemaligen Veilchen-Trainer John Patrick gecoachten MHP Riesen Ludwigsburg.

Nach einem schier aussichtslosen 38:54-Rückstand kurz vor Ende des dritten Viertels gab es im letzten Abschnitt die Wahnsinns-Wende. Das Team von Trainer Johan Roijakkers drehte die Partie noch und siegte quasi doppelt: Den 72:67-Sieg dank eines 30:10-Viertels auf dem Parkett honoriert die Basketball-Bundesliga GmbH (BBL) mit 50 000 Euro für den Einzug ins Viertelfinale, das kurz vor Weihnachten ausgespielt wird.

„Wir hatten das Glück auf unserer Seite“, erklärte Roijakkers. „Bei Ludwigsburg fehlte Trevor Mbakwe zum Schluss, sonst können wir solche Teams nicht schlagen. Im dritten Viertel (10:26, d. Red.) war Ludwigsburg das bessere Team, aber wir haben nicht aufgegeben. Unsere Fans waren super! Auch wenn es nicht ganz voll war, hat es sich angehört wie ein ausverkauftes Haus. Und die 50 000 Euro sind natürlich auch schön.“

Einmal mehr zeigte sich auch, dass Basketball oft ein Spiel von „Läufen“ ist. Im dritten Viertel ging bei den Veilchen so gut wie nichts. Nach 25 Minuten hatten sie eine 2:11-Serie hingelegt, die den guten Eindruck aus der ersten Spielhälfte fast zerstörte. Immer weiter ging es abwärts, der BG entglitt die Kontrolle über die Partie völlig. Kurz vor Viertel-Ende war ein 6:23-Negativlauf, der schon fast alle Hoffnungen aufs Viertelfinale zu beenden schien. Auch weil die Dreier-Quote auf unterirdische elf Prozent abgesunken war (nur zwei von elf getroffen).

11:0-Lauf dreht das Spiel

Mit Beginn des Schlussdurchgangs wurde jedoch alles anders! Dreier von Serben-Neuzugang Mihajlo Andric: 45:57. Dreier von Spielmacher Michael Stockton: 48:57. Zweier Stockton: 50:57. Drei Freiwürfe vom beim Dreierversuch gefoulten Andric: 53:57. Die BG wieder dran, das Momentum war völlig gekippt.

„Das war der Schlüssel für die BG zum Sieg, unser Knock-out-Schlag“, gestand Patrick hinterher geknickt ein. „Enttäuschend, dass wir im dritten Viertel so gut waren und dann im vierten überrollt wurden.“ Bitter für die Schwaben aber, dass Bogdan Radosavljevic bereits im zweiten Viertel nach dem zweiten technischen Foul wegen Meckerns gegen die Schiris raus musste, Topneuzugang Trevor Mbakwe verletzt ausschied und auch Klein und Klassen fehlten. Da half auch „Zauberzwerg“ Jordon Crawford (nur 1,68 m groß) nicht mit seinem Galaauftritt und 20 Punkten. Angetrieben von den frenetischen Fans kippte das Match zugunsten der Veilchen. 3:35 Minuten vor Schluss glich Derek Willis – in den bisherigen Partien noch blass – per Dreier zum 63:63 aus, Dennis Kramer besorgte die erste Führung (85:63) seit der Halbzeit.

Ludwigsburgs Ex-BGer Adam Waleskowski holte sich sein fünftes Foul ab – noch ein Riese weniger. Und Willis in Fahrt: Zehn seiner 19 Zähler erzielte der Schlaks im letzten Viertel. „Wir haben unser Selbstvertrauen nicht verloren“, erklärte BG-Pointguard Stockton die Wende im Spiel. So krass gibt es das wohl tatsächlich nur im Basketball. Übrigens: Im Viertelfinale hofft Willis auf München als nächsten Gegner. (haz/gsd)