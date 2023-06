Auf der Euro-Bühne: BG Göttingen spielt Champions League-Qualifikation

Diesmal soll’s erfolgreicher werden: Im FIBA Europe Cup im September 2022 scheiterte die BG Göttingen mit Javon Bess, Till Pape, Rayshaun Hammonds und Harald Frey (im weißen Dress von links) gegen Sporting Lissabon. © FIBA/nh

Die E-Mail von der FIBA (europäischer Basketball-Dachverband) traf am Dienstagabend um 21.34 Uhr - und hatte für die BG Göttingen einen erfreulichen Inhalt.

Mies/Göttingen – Die Veilchen dürfen aufgrund ihrer starken vergangenen Saison mit Platz sechs in der Bundesliga (samt Playoff-Viertelfinal-Aus gegen Bayern München) auf europäischer Ebene am Champions League-Wettbewerb (BCL) teilnehmen – müssen dabei aber in eine vorgeschaltete Qualifikations-Runde.

Die Südniedersachsen sind eines von 24 Teams, die um drei freie Plätze des insgesamt 32 Mannschaften umfassenden Hauptfelds spielen. „Das ist eine riesige Ehre für uns und ein weiterer großer Entwicklungsschritt“, sagt BG-Geschäftsführer Frank Meinertshagen. „Natürlich ist es eine große Herausforderung, auf die wir uns aber sehr freuen.“ Die Teilnahme an einem Euro-Wettbewerb macht die BG bei der Spielersuche von Roel Moors-Nachfolger Olivier Foucart für die kommende Saison noch interessanter.

Die BCL-Qualifikationsrunde wird vom 25. September bis 1. Oktober ausgetragen - der Austragungsort wird noch bekannt gegeben. Als Austragungs-Modus stehen, so Meinertshagen, drei Achter-Gruppen mit je vier Spielen im Raum. Die vier Sieger bestreiten das Halbfinale, die zwei Gewinner das Finale, dessen Sieger für die Gruppenphase (Beginn am 17. Oktober) qualifiziert ist. Würde für die BG also drei Spiele (und drei Siege) bis in die BCL-Gruppenphase bedeuten – ein harter Weg!

Die Auslosung der Gruppen findet am Mittwoch, 5. Juli, im Patrick Baumann House of Basketball im schweizerischen Mies statt und wird live im Internet auf championsleague.basketball übertragen. Sollte sich das Team von BG-Cheftrainer Olivier Foucart nicht für die BCL qualifizieren, wird es sicher im FIBA Europe Cup starten.

Die Veilchen sind das einzige deutsche Team, das einen BCL-Qualifikationsplatz erhalten hat. Bereits für das Hauptfeld qualifiziert sind drei deutsche Mannschaften: Titelverteidiger Telekom Baskets Bonn (der im BundesligaPlayoff-Finale gegen ratiopharm Ulm verlor), die MHP Riesen Ludwigsburg und die EWE Baskets Oldenburg.

. Im Basketball gibt es insgesamt vier europäische Wettbewerbe. Hinter der Euroleague (mit München, Berlin) sind der Eurocup und die Champions League von der Bedeutung gleichwertig. Zudem gibt es noch den FIBA Europe Cup, in dem die BG vor der vergangenen Saison gegen Lissabon knapp scheiterte. (dpa/haz-gsd/nh)