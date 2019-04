Raus mit Applaus: Sommerferien für BG 74 Göttingen

Göttingen – 300 Zuschauer in der FKG-Halle feierten die Frauen der flippo Baskets BG 74 Göttingen trotz der 52:62 (38:35)-Niederlage gegen die Rutronik Stars Keltern, die das Aus im Viertelfinal-Playoff der Basketball-Bundesliga bedeutete.

„Ich denke, dass uns die Rehabilitation für die heftige 52:100-Niederlage im ersten Viertelfinalspiel in Keltern gelungen ist. Wir haben drei Viertel mitgehalten und können daher zufrieden sein. Es hat echt Spaß gemacht“, meinte die keinesfalls enttäuschte BG 74-Spielmacherin Jennifer Crowder trotz des Ausscheidens.

“Wir haben mehr erreicht, als wir uns als Saisonziel vorgenommen hatten“, ergänzte Theresa Simon. Es sei mit diesem Spiel ein „runder Saisonabschluss“ gewesen. „Wir hatten gegen Keltern ja nichts mehr zu verlieren, sind mit einer ganz anderen Energie als im ersten Spiel in dieses zweite gegangen. Uns war aber klar, dass Keltern über ganz viel Qualität verfügt“, meinte Simon.

Für die dienstälteste Göttinger Spielerin Jana Lücken, die ihr letztes Match im BG-Trikot bestritt, war es ein „versöhnlicher Abschluss. Wir haben uns viel besser präsentiert, haben gekämpft, am Ende ist uns aber ein wenig die Puste ausgegangen“. Sie glaubt, dass die Zuschauer trotz des 52:62 zufrieden nach Hause gegangen seien.

Und auch flippo Baskets-Geschäftsführer Richard Crowder war stolz auf seine Mannschaft. „Sie hat das vorgegebene Saisonziel Klassenerhalt dadurch übertroffen, dass sie in die Playoffs eingezogen ist“, sagte Crowder. Dieses Team habe in seinem letzten Spiel noch einmal alles aus sich herausgeholt. „Damit konnte man nach der deutlichen Niederlage in Keltern nicht unbedingt rechnen, aber dieses Team wollte es sich noch einmal beweisen, dass es auch anders geht“, ergänzte Crowder. Mit Blick auf die kommende Saison könne er aber noch nicht sagen, wie sich diese Mannschaft personell aufstellen wird. „Da müssen wir abwarten, da kommt viel Arbeit auf uns zu.“

Dass die BG 74 dieses desaströse 52:100 in der Tat nicht auf sich sitzen lassen wollte, merkten die Zuschauer von der ersten Sekunde an. Auch ein 6:13-Rückstand konnte die Gastgeberinnen nicht erschüttern, vielmehr glichen sie mit einem 7:0-Lauf zum 13:13 aus. Endlich stimmte auch die Trefferquote zumindest bis zum Ende der ersten Halbzeit. Da lag sie bei 41 Prozent – ein Wert, den die BG-Frauen in der Hauptrunde kaum einmal erreicht hatten. Dass diese am Ende auf noch 37 Prozent sank, war dem Kräfteverschleiß im letzten Viertel geschuldet, als auch die Konzentration nachließ und die BGerinnen in diesen letzten zehn Minuten lediglich zwei erfolgreiche Würfe in der gegnerischen Reuse unterbringen konnten.

Viertel-Ergebnisse: 19:17, 19:18 - 10:14, 4:13. BG 74:Pierce 5/davon 1 Dreier, Simon 9/1, Crowder 11/1, Karambatsa 13, Warner 2, Keune, Coleman 8/1, Grudzien 4, Lücken. Beste Werferinnen Keltern: Kalu 14, Stach 13. gsd