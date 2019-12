Riesen-Überraschung: BG 74-Frauen besiegen ungeschlagenen Spitzenreiter

Basketball-Bundesliga Frauen

+ © HUBERT JELINEK/GSD Kampf bis zum Äußersten: Göttingens Kroatin Ivana Blazevic (rechts) gegen Kelterns Andrijana Cvitkovic. Im Hintergrund Cayla McMorris. © HUBERT JELINEK/GSD

Damit hatten wohl nur die kühnsten Optimisten gerechnet! Die flippo Baskets BG 74 Göttingen bezwangen den bislang in elf Spielen ungeschlagenen Spitzenreiter Rutronik Stars Keltern mit 59:53 (24:22) und verbuchten damit „Big Points“ in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Zudem bleibt die Mannschaft von Trainer Goran Lojo damit auch in den Playoff-Rängen.