Rockets werfen Bremerhaven auf Abstiegsplatz

+ Jeremy Dunbar

Erfurt. Die Rockets Gotha/Erfurt gewannen am Dienstag das Nachholspiel in der Basketball-Bundesliga gegen Schlusslicht und Absteiger Walter Tigers Tübingen vor 2519 Zuschauern mit 100:82 (50:40). Damit schoben sich die Thüringer auf den drittletzten Platz vor, während die Eisbären Bremerhaven auf den zweiten Abstiegsplatz abrutschten. Beide Teams sind punktgleich (14:48), aber Gotha hat den direkten Vergleich gewonnen – wie auch gegen die BG Göttingen (18:44), die vier Punkte Vorsprung vor dem 16. und 17. hat. Verliert Bremerhaven am Freitag gegen Ulm, ist die BG gerettet.