Roijakkers feiert Geburtstag bei zwei BG-Tests in Belgien

+ Hat jetzt mit Jordan Loveridge Konkurrenz auf seiner Position bekommen: Veilchen-Neuzugang Stephan Haukohl (am Ball) im Test gegen Hamburgs Greg Logins. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Zu Belgien hat Johan Roijakkers einen besonderen Bezug. Der Niederländer hat dort einst selbst gespielt und unter anderem in Mons und Bree als Trainer gearbeitet. Zudem leben seine Eltern in Nord-Belgien. Und mit den Giants Antwerpen und Limburg United hat der BG Göttingen bereits in dieser Vorbereitungsphase zweimal gegen Klubs aus dem Nachbarland gespielt. Am Freitag und Samstag folgen nun die Tests drei und vier gegen Teams aus Belgien.