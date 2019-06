Roijakkers' Puzzle am Göttinger BG-Team

Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Die „Basketball-Könige“ von Göttingen: Michael Stockton (links) und Trainer Johan Roijakkers schauen hier aber eher skeptisch. Das Foto entstand beim Spiel gegen Bayreuth im November 2018, als der BG-Spielmacher verletzt war. © Hubert Jelinek/gsd

Göttingen – Zumindest theoretisch könnte die BG Göttingen jetzt schon antreten. Nicht in der Basketball-Bundesliga, wo zehn Spieler gefordert sind, aber in einem Testspiel. Sieben Spieler hat Cheftrainer Johan Roijakkers (38), der in seine achte Saison bei den Veilchen geht, derzeit zusammen, nachdem zuletzt die Nachwuchsspieler Bennet Hundt (20) und Dolf Veltman (17) verpflichtet wurden.