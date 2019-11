Roijakkers: Ruoff kein Thema für BG Göttingen

Das wäre wohl der Transfer-Hammer schlechthin! Kommt Alex Ruoff zurück zur BG Göttingen? Der ehemalige Göttinger ist am Sonntag in Göttingen eingeflogen, hat erstmal Unterkunft gefunden bei seinem ehemaligen Teamgefährten Harper Kamp, der inzwischen Co-Trainer bei Regionalligist ASC Göttingen ist. Für Ruoff wäre es schon die zweite Rückkehr zu den Veilchen.

Wie zu hören war, will sich der 33-Jährige sich bei der BG fithalten, um sich wieder zu empfehlen. Ein opulenter und gut dotierter Vertrag scheint indes eher ausgeschlossen. Dazu fehlen zumindest derzeit wohl die Referenzen.

„Es stimmt, dass Ruoff in Göttingen ist“, bestätigt BG-Coach Johan Roijakkers. „Alex trainiert bei uns mit. Wir helfen ihm, einen Klub zu finden.“ Kann der auch die BG sein? Roijakkers: „Das ist kein Thema für mich. Wir haben kein Geld. Alex ist ein guter Trainingsspieler für uns. Er hilft uns im Training.“ BG-Chef Frank Meinertshagen: „Alex ist ein verdienstvoller Spieler. Ich sehe aber keine Chance, ihn zu verpflichten. Wir haben keine großen Rücklagen.“

In Göttingen gespielt hat US-Boy Ruoff bereits in der zweiten Zweitliga-Saison (2013/14), gehörte dann mit Harper Kamp und David Godbold zum (Wieder-)Aufstiegs-Team Nach einer Erstliga-Serie wechselte er nach Spanien zum Erstligisten Bilbao (2015/16). Von dort ging es wieder zurück nach Deutschland, wo er bei Ex-BG-Trainer John Patricks Ludwigsburgern anheuerte. Doch nach nur fünf Spielen trennte man sich schon wieder und Ruoff kam das erste Mal zu den Veilchen zurück (Saison 2016/17). Nach der folgenden Saison bei Joventut Badalona (wieder Spanien), wo er aber aus Verletzungsgründen nicht zum Einsatz kam, wollte er 2018 beim Mitteldeutschen BC spielen, doch noch vorm Saisonstart trennte man sich wieder – nicht zuletzt erneut aus gesundheitlichen Gründen. Inzwischen hat er Operationen an beiden Knien hinter sich. Vergangene Saison (Mitte Januar 2019) war Ruoff bei den Helsinki Seagulls in Finnland unter Vertrag.

Kein Thema mehr bei der BG ist Daniel Loh. Der Neuzugang nimmt nicht mehr am Training teil. Vor Saisonbeginn hatte Coach Roijakkers mitgeteilt, dass Loh wie Kevin Bryant und Marvin Omuvwie nur als „Trainingsspieler“ verpflichtet worden sei. Nach dem jungen Holländer Dolf Veltman ist Loh der zweite Akteur, der nicht mehr dazu gehört. Roijakkers: „Das Niveau war für Daniel zu hoch.“

Sehr erfreut war der BG-Trainer auch am Montag noch über den 93:87-Sieg in Hamburg. „Kyan Anderson hat uns mit seinem Dreier (zum 87:79, d. Red.) den Sieg geschenkt.“ In der Tat zeigte Spielmacher Anderson noch weiter ansteigende Form und erwies als Anführer der BG – so hätte man sich ihn schon früher gewünscht! Und Nummer-1-Center ist derzeit klar Dylan Osetkowski, der Darius Carter und Dennis Kramer ausgestochen hat. Roijakkers: „Er ist unser Extra-Spieler, hatte jetzt Zeit sich zu integrieren. Letzte Woche haben wir entschieden, dass er spielt.“ Gegen Gießen (Samstag) können Osetkowski und Anderson nun an ihre guten Leistungen anknüpfen.haz/gsd