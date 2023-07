BG Göttingen beim Sieger Vechta gegen Rostock

Olivier Foucart war bisher Co-Trainer bei der BG Göttingen © Hubert Jelinek/gsd

Das hätte für die BG Göttingen auch besser kommen können! Im BBL-Pokal-Achtelfinale müssen die Veilchen am 14. oder 15. Oktober auswärts beim Sieger der Erstrundenpartie Rasta Vechta gegen Rostock Seawolves antreten.

Köln/Göttingen – Sowohl der aktuelle Aufsteiger Vechta als der letztjährige Neuling Rostock, gegen den es zwei Niederlagen setzte, gelten als schwieriges Los, das Marc Lembeck (paralympischer Ruderer) in der BBL-Zentrale in Köln zog.

Fakten zur Auslosung:

Wer nimmt teil?

Neben den regulären Startplätzen der BBL-Clubs nehmen zusätzlich die Plätze 17 und 18 der BBL sowie erstmals seit 14 Jahren wieder sechs ProA-Zweitligisten am Pokalwettbewerb teil. „Wir wollen die Attraktivität des Pokals weiter steigern“, sagt BBL-Chef Stefan Holz. ProA-Geschäftsführer Christian Krings: „Für die Zweitligisten ist der Reiz, ein Pflichtspiel gegen einen Erstligisten zu haben.“

In welchem Modus wird gespielt?

In der ersten Pokalrunde (23./24. September) treten die sechs ProA-Ligisten gegen die Plätze neun bis 16 der BBL-Abschlusstabelle der Vorsaison an. Die Plätze eins bis acht nehmen an dieser ersten Runde nicht teil.

Die darauf folgenden Achtel-, Viertel-, Halbfinal- und Finalspiele finden wie gewohnt statt. Die beiden Halbfinalpartien sowie das Finale werden am TOP FOUR-Wochenende ausgespielt. Alle Spiele sind Do-or-Die-Spiele.

Wann wird gespielt?

Die jeweiligen Pokalrunden finden laut Rahmenterminplan in nachfolgenden Zeitfenstern statt:

1. Pokalrunde: 23./24. September 2023.

Achtelfinale: 14./15.Oktober.

Viertelfinale: 9./10. Dezember.

Halbfinale und Finale: 17./18. Februar 2024.

Wie sieht die 1. Runde aus?

Gießen - Crailsheim, Frankfurt - MBC, Tübingen - Braunschweig, Artland Dragons Quakenbrück - Bamberg, Bayreuth - Heidelberg, Karlsruhe - Würzburg, Vechta - Rostock, Dresden Titans - Hamburg.

Und das Achtelfinale?

München - Oldenburg, Ludwigsburg - Bonn, Sieger Dresden/Hamburg - Sieger Artland/Bamberg, Sieger Vechta/Rostock - BG Göttingen, Chemnitz - Sieger Gießen/Crailsheim, Sieger Frankfurt/MBC - Sieger Bayreuth/Heidelberg, Berlin - Sieger Tübingen/Braunschweig, Sieger Karlsruhe/Würzburg - Ulm.

Was sagt die BG?

„Wir hätten lieber ein Heimspiel gehabt“, so Geschäftsführer Frank Meinertshagen. Trainer Olivier Foucart: „Das sind beides Teams, die den Ruf genießen, sehr heimstark zu sein. Außerdem sind es zwei weite Auswärtsreisen - ein Heimspiel wäre natürlich schöner gewesen. Es ist schwer vorhersehbar, wie die Spiele laufen werden, weil noch nicht klar ist, wie stark die Teams und auch wir sein werden. Aber selbstverständlich ist es unser Ziel, wettbewerbsfähig zu sein und ins Viertelfinale zu kommen.“ (haz/gsd-nh)