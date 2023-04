Nach vier Spielen Sperre: BG-Comeback für Crandall in Rostock

Kleine Kontroverse: Göttingens Harald Frey (rechts, am Ball gegen Ludwigsburgs Tommy Kuhse) musste sich von Coach Moors zu Beginn der Halbzeitpause „ein paar Takte“ anhören. Links BG-Kraftpaket Javon Bess. © Hubert Jelinek/gsd

Basketball-Bundeslgist BG Göttingen spielt am Dienstag im vorletzten Auswärtsmatch bei Aufsteiger Rostock Seawolves.

Göttingen – Nach dem Schwinger an den Hals von Ulms Karim Jallow erhielt Geno Crandall von Dirk Horstmann (Kamen), Spielleiter der Basketball-Bundesliga, eine Sperre von vier Spielen und eine Geldstrafe im unteren vierstelligen Bereich. Diese Disziplinarmaßnahme hat der Aufbauspieler der BG Göttingen jetzt abgebrummt –am Dienstag (19 Uhr) kann er beim schon nächsten und bereits vorletzten Auswärtsspiel der Veilchen bei den Seawolves Rostock mitwirken.

„Ich gehe davon aus, dass Geno mit der richtigen Einstellung wieder dabei ist“, sagte BG-Trainer Roel Moors nach dem 87:80 gegen Ludwigsburg. „Er ist ein guter Ballhandler, ein zusätzlicher Spieler in unserer Rotation. Geno hat auch gut weitertrainiert und soll Harald Frey helfen.“

Der Norweger kassierte von Moors nach der Halbzeitsirene noch einen Anschnauzer: „Harald war im Spiel-Management nicht gut, ich habe hohe Anforderungen an ihn, aber er hatte das Spiel nicht im Griff.“ Durch den Ausfall von Crandall habe Frey „einen unglaublichen Druck“ gehabt. Moors weiter: „Ich erwarte viel von Harald und weiß, welche Qualitäten er hat.“

Die kann Frey am Dienstag im Zusammenspiel mit Crandall und Topscorer Mark Smith in der Rostocker Stadthalle zeigen. Smith hat sich mit den 25 Zählern gegen Ludwigsburg wieder auf Rang neun (17,2 im Schnitt) der BBL-Korbjägerliste vorgeworfen. Dabei hatte sich der Lockenkopf im dritten Viertel am rechten Unterschenkel verletzt, wurde bandagiert, er konnte aber weiterspielen und 13 Punkte im letzten Viertel erzielen.

„Wir hatten nicht wirklich eine Antwort auf Mark Smith. Er ist ein sehr guter Spieler, einer der besten der Liga und auch eine der Überraschungen der Liga“, anerkannte Ludwigsburgs Coach Josh King.

Am Montagmittag stiegen die BGer in den Teambus, Abfahrt nach Rostock, rund 440 Kilometer, genauso weit wie nach Ulm im Süden, und nach München die zweitlängste Auswärtstour. Das Hinspiel in Göttingen gewannen die Hanseaten noch mit ihrer Aufstiegseuphorie 95:92, das erste Punktheimspiel war für die BG eine Partie zum falschen Zeitpunkt gegen den Neuling.

Allerdings hatte Coach Moors Montagmittag keine guten Nachrichten. „Zwei Spieler sind krank, fahren nicht mit“, übermittelte er. „Wie immer“ sind die Namen aber ein Geheimnis, um den Gegner im Ungewissen zu lassen. Smith sei aber okay, so der Belgier.

Nach ihrem starken Start sind die Seewölfe aber inzwischen in der Realität und im Tabellenmittelfeld angekommen – mit einer ungewöhnlichen Trainer-Konstellation: Chefcoach ist Christian Held, sein Vater Ralph ist der Co-Trainer. Im Schnitt zweistellig treffen die vier US-Boys Derrick Alston (15,8), Jequan Lewis (15,5), Tyler Nelson (114,5) und Nijal Perseon (11,3). Als Zehnter rechnet sich Rostock (13 Siege, 15 Niederlagen) auch immer noch gute Play-off-Chancen aus, was auch dieser Partie wieder erneut einen wichtigen Charakter verleiht. (haz/gsd-nh)