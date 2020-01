Ruoff zeigt, wo es bei der BG Göttingen langgeht

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Trainer, wir müssen anders spielen: Alex Ruoff im (ausgedachten) Dialog mit BG-Coach Johan Roijakkers während einer Auszeit. © HUBERT JELINEK/GSD

Unter einer ungewöhnlichen Konstellation tritt die BG Göttingen am ersten Rückrunden-Spieltag der Basketball-Bundesliga am Samstag um 18 Uhr in der S-Arena gegen den Syntainics MBC aus Weißenfels an.