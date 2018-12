Saarlouis legt Widerspruch gegen Wertung für BG 74-Frauen ein

Göttingen. Weiter Wirbel gibt es bei den Göttinger Bundesliga-Basketballerinnen, die am Sonntag (16 Uhr, FKG-Halle) ihr letztes Spiel in diesem Jahr gegen den USC Freiburg bestreiten, um das im Nachhinein für sie gewertete Spiel bei den TV Saarlouis Royals.

Die Saarländerinnen haben jetzt Widerspruch gegen die Wertung zugunsten der BG 74 eingelegt, die die beiden Punkte am grünen Tisch erhalten hatten, weil die Royals mit Nadjeschda Ilmberger eine Akteurin ohne Spielberechtigung eingesetzt hatten. Zudem hatte die Spielleitung der Damen-Basketball-Bundesliga eine Ordnungsstrafe gegen Saarlouis verhängt.

Schwebendes Verfahren

Den Einspruch werde jetzt Spielleiterin Sabine Nowara (Düren) prüfen, sagt DBBL-Geschäftsführer Achim Barbknecht. „Das ist jetzt ein schwebendes Verfahren“, hält er sich mit Beurteilungen zurück. Möglich sei aber, dass der Fall sogar noch vor das Schiedsgericht gehe, das die letzte Instanz ist. Saarlouis wird vom bekannten saarländischen Juristen Andreas Abel vertreten, der ehrenamtlich als Richter am Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes tätig ist.

Basketball wird indes auch noch einmal in diesem Jahr bei der BG gespielt. Mit den Freiburger Eisvögeln kommt eine alte Bekannte nach Göttingen. Die Göttingerin Hanna Ballhaus, früher in Osnabrück und Wolfenbüttel, formte den USC zu einem starken Aufsteiger mit vier Siegen und fünf Niederlagen, woraus Platz fünf resultiert. Gegen Wasserburg (74:76) und Keltern (77:83) verlor Freiburg nur sehr knapp. Ballhaus war zuletzt in Spanien und ist nun erstmals Cheftrainerin eines Erstliga-Teams.

Mit Mirna Paunovic stellt der USC auch die älteste Spielerin der Liga: Sie zählt bereits 42 Lenze, ist weiter ein Eckpfeiler der Mannschaft, in der mit den US-Girls Kelly Moten (18,4 Punkte pro Spiel) und Kristen Gaffney (17,4 und 10,2 Rebounds im Schnitt) zwei herausragende Spielerinnen stehen.

Letztes (Heim-)Spiel 2018

Für die Göttingerinnen, die nach dem Pokal-Aus gegen Braunschweig geknickt waren, ist die Partie gegen Freiburg bereits das letzte Spiel in diesem Jahr. Das erste Rückrundenspiel in Nördlingen, eigentlich für den 23. Dezember terminiert, wurde bereits in der Länderspiel-Pause ausgetragen und verloren. So bleibt die Lage im Tabellenkeller trotz sechs Punkten der BG 74 angespannt. Ein Sieg gegen die Eisvögel täte dem Team von Trainer Giannis Koukos gut, da es nur zwei Zähler vor Saarlouis (derzeit auf dem einzig verbliebenen Abstiegsrang) liegt. „Er wäre sehr wichtig“, sagt Baskets-Geschäftsführer Richard Crowder angesichts des Start-Programms im Januar 2019: Herne, Wasserburg, Keltern – alles starke Gegner. (haz/gsd)