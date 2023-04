Samstag Braunschweig, Montag Chemnitz: BG-Doppel-Auftritt in nur 46,5 Stunden

Zuletzt oft mit Abwehr-Spezialaufgaben: Göttingens Javon Bess (am Ball hier gegen Ludwigsburgs Jhonathan Dunn. © Hubert Jelinek/gsd

In den ersten 18 April-Tagen hat die BG Göttingen schon sechs Spiele in der Basketball-Bundesliga ausgetragen, zuletzt am vergangenen Dienstag in Rostock verloren.

Göttingen – Spiel sieben von zehn im April steigt nun am Samstag (20.30 Uhr) gegen die Löwen Braunschweig, der immer wieder beliebte Niedersachsenderby-Evergreen.

Für beide Teams ist er diesmal von besonderer Bedeutung: Die BG benötigt den zehnten Sieg im 13. Saisonheimspiel, um Platz fünf zu wahren. Der Tabellen-16. Braunschweig will den sechsten Auswärtssieg, um die beiden Letzten Frankfurt und Bayreuth hinter sich auf Abstand zu halten. Verliert Bayreuth am Sonntag in Frankfurt, steht es als erster Absteiger fest.

Wie schwer das Duell für die Veilchen werden wird, zeigte zuletzt der starke Löwen-Auftritt in Berlin, wo sie erst in den letzten Minuten noch 78:85 bei Alba verloren. „Braunschweig ist besser, als es die Tabellensituation ausdrückt. Sie sind ein starkes Team, mit einem guten Coach und toller Defense“, meinte Berlins Trainer Israel Gonzalez. Zuvor warfen die Löwen Ulm mit 84:67 aus der Volkswagenhalle, wobei fünf Spieler zweistellig punkteten.

Daten zum Derby

. Die Bilanz: Bisher gab es 28 Duelle, von denen Braunschweig 17 gewann. Das Hinspiel gewannen die Veilchen am zweiten Weihnachtstag aber 78:64. Harald Frey legte 26 Punkte auf.

. Der Zwiespalt für die BG: Siegt sie, wirft sie die Löwen dem Abstieg entgegen. Und eine kurze Auswärtsfahrt und eine gute Zuschauer-Einnahme ist nächste Saison weg. Dafür geht’s dann zu einem viel weiter entfernten Gegner wie Vechta, Tübingen usw.

. Die Topscorer: Mark Smith (18,5 Punkte im April pro Spiel, dazu 6,7 Rebounds). Braunschweigs David Krämer ist mit 17,9 Zählern der drittbeste Schütze der BBL und der beste Deutsche.

. Die Freiwurf-Quote: Die Veilchen haben mit 81,9 Prozent die erfolgreichste in der BBL. Im Gegensatz zu den Löwen, die nur 72,8 Prozent treffen und damit Vorletzter vor Hamburg sind.

. Die Neuzugänge: Bei der BG kommt Rob Edwards immer besser in Schwung. In den vergangenen vier Partien punktete er jeweils zweistellig. Braunschweigs Neuzugang R.J. Cole traf in den letzten vier Partien drei Mal zweistellig; in Berlin war er zuletzt mit 19 Punkten Topscorer. Auch Divine Myles, dem Ärzte nach der Geburt zunächst fast keine Überlebenschance gaben, hat sich zu einem stabilen Faktor im Team von Coach Jesus Ramirez entwickelt. Ebenso wie Dustin Sleva. BG-Coach Moors: „Gegen Braunschweig ist es immer schwierig. Sie haben eine tiefe Rotation und mit den Neuen mehr Scoring-Potenzial.“

. Die Punkte-Minimalisten: Braunschweig wirft pro Partie nur rund 80 Punkte – nur Frankfurt kommt auf noch weniger. An zwei der fünf punkteärmsten Spiele waren die Löwen beteiligt: Beim 61:59-Sieg in Frankfurt und bei der 59:63-Niederlage beim MBC.

. Personal: Bei der BG ist Mathis Mönninghoff wieder dabei, Max Besseling fällt weiter aus.

. Ausblick: Nur 46,5 Stunden nach dem Braunschweig-Match hat die BG schon wieder das nächste Heimspiel. Am Montag sind ab 19 Uhr die Niners Chemnitz zu Gast – das Nachholspiel vom allerersten Spieltag, für das monatelang ein Termin gesucht wurde. (haz/gsd-nh)