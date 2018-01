Schiri-Kritik von Bayreuth-Coach Korner nach Sieg bei der BG

+ Ab durch die Mitte: Göttingens Nationalspieler Dominic Lockhart (am Ball) flitzt mit Ball durch die Lücke zwischen Bayreuths Nate Linhart (links) und James Robinson. Foto: Jelinek/gsd

Göttingen. Dass Basketball-Bundesligist BG Göttingen gegen Play-off-Kandidat medi Bayreuth kaum Siegchancen haben würde, war eigentlich schon im Vorfeld klar. So war die wohl wichtigste Frage: Wie und auf welche Weise präsentieren sich die Veilchen gegen die Oberfranken, die am Ende mit 93:70 (48:40) siegten und für die siebte BG-Pleite in Folge sorgten.