Schmalem Kader der BG Göttingen fehlt die Kraft - im Viertelfinale gegen Berlin

Basketball-Bundesliga

+ © BG GÖTTINGEN Chef am Grill: Göttingens Mihajlo Andric legte nach der Niederlage gegen Ulm im Münchener Hotel am lodernden Feuer Fleisch für sich und seine Teamgefährten auf. © BG GÖTTINGEN

Mathis Mönninghoff musste erst einmal durchatmen. „Wir brauchen jetzt diese Pause, werden den Tag nutzen. Drei Spiele in so kurzer Zeit merkt man schon“, meinte der „Small Forward“ der BG Göttingen nach der 66:89-Niederlage der Veilchen gegen Ulm im letzten Vorrunden-Spiel der Gruppe A beim Finalturnier der Basketball-Bundesliga in München. Vor dem Viertelfinale am Donnerstag und Samstag gegen Berlin oder Ludwigsburg haben die Veilchen nun erst mal drei Tage Spielpause. Trainer Johan Roijakkers hatte den Montag freigegeben. - Im Viertelfinale trifft die BG am Donnerstag und Samstag auf Berlin. Alba siegte im "Endspiel um Platz eins" in der Gruppe B mit 97:89 gegen Ludwigsburg.