Schwacher Auftritt der BG-Ladies auch in Freiburg

Freiburg – Auch die weiteste Auswärts-Tour der flippo Baskets BG 74 Göttingen war nicht von Erfolg gekrönt: Bei den Eisvögeln USC Freiburg verlor die Mannschaft von Trainer Giannis Koukos mit 54:70 (21:38), wodurch sich der Kampf um den Klassenerhalt weiter verschärfte.

Der Start in der Freiburger Uni-Halle ging schon wieder einmal voll daneben. Nach 110 Sekunden lagen die Breisgauerinnen 7:0 vorn, nachdem die BG zweimal den Ball verloren hatte und ein Mal geblockt wurde. Nach dem 0:9 nahm der am Sonntag gefeurte Coach Koukos die erste Auszeit und stellte die Abwehr um. Erst nach 3:30 Minuten gelangen Vee Warner die ersten Gäste-Punkte zum 2:11. Nach dem 2:13 kam die BG endlich ein wenig besser ins Spiel, konnte aber das schnelle Umschaltspiel der Eisvögel nicht verteidigen. So ging das erste Viertel 11:20 verloren.

Mangelnde Treffsicherheit kennzeichnete auch den zweiten Abschnitt. Von der Dreier-Linie tat sich zunächst weiter gar nichts. Erst Corinna Dobroniak fasste sich ein Herz und markierte die Punkte 16, 17 und 18 für Göttingen. Das Dumme war nur, das Freiburg zu diesem Zeitpunkt schon 32 Zähler auf der Anzeige stehen hatte. Die Differenz war also längst zweistellig. Cori Coleman misslang selbst ein „einfacher“ Korbleger, von Centerin Verdine Warner war einmal mehr wenig zu sehen. Doch auch alle anderen flippo Baskets konnten keine Glanzlichter setzen. Dobroniaks zweiter erfolgreicher Dreier brachte dann den Pausenstand von 21:38.

Auch im dritten Viertel setzten die von der Ex-Göttingerin Hanna Ballhaus gecoachten Freiburgerinnen die BG in der Abwehr unter Druck und hebelte die Defensive mehrfach aus. So wuchs der Rückstand auf mehr als 20 an. Nach 30 Minuten war beim 34:59 längst alles entschieden. Dass die BG 74 das letzte Viertel 20:11 gewann, war letztlich unbedeutend.

Am kommenden Sonntag benötigt die BG 74 im Abstiegskampf nun unbedingt einen Sieg gegen Chemnitz.

Viertelergebnisse: 20:11, 18:10 - 21:13, 11:20.

BG 74:Pierce 11, Simon 3, Crowder 6, Karambatsa 3, Dobroniak 6/2 Dreier, Nguyen Manh 2, Coleman 12/1, Grudzien 4, Lücken, Warner 7. haz/gsd