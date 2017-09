Sieben Imports, aber nur sechs dürfen spielen: BG vor Luxusproblem

+ Dennis Kramer

Göttingen. Vorhang auf für die Veilchen! Mit dem Heimspiel gegen die EWE Baskets Oldenburg startet die BG Göttingen am Samstag um 18 Uhr in der S-Arena in die vierte Saison in Folge in der Basketball-Bundesliga. Insgesamt wird es schon die neunte in der jüngeren Geschichte der Profi-Mannschaft sein – wie die Zeit vergeht.