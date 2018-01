Smotrycz verlässt die BG Göttingen, Ersatz vorerst offen

+ Eines seiner 17 BG-Spiele: Göttingens Evan Smotrycz (am Ball) gegen Oldenburgs Österreicher Rasid Mahalbasic. Foto: zje/gsd

Göttingen. Mit einem Akteur weniger geht die BG Göttingen am Samstag (18 Uhr) gegen ratiopharm Ulm ins erste Heimspiel nach einer vierwöchigen Spielpause in eigener Halle. Evan Smotrycz (26) hat die Veilchen verlassen, wie der Basketball-Bundesligist in einer Fünf-Zeilen-Meldung mitteilte. Klub und Spieler hätten sich „auf Wunsch des Spielers“ auf eine Vertragsauflösung geeinigt, heißt es in der Stellungnahme.