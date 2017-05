Solide gewirtschaftet: Lizenz für die BG Göttingen ohne Auflagen

Göttingen/Köln. Das haben die Verantwortlichen bei der BG Göttingen um Geschäftsführer Frank Meinertshagen am Donnerstagabend mit Freude und Zufriedenheit zur Kenntnis genommen: Der Tabellenelfte der gerade beendeten Hauptrunde der Basketball-Bundesliga erhält die Lizenz für die kommende Saison 2017/18, die bereits wieder vierte in Folge, ohne Auflagen – wie schon im vergangenen Jahr.

„Definitiv ein erfreulicher Tag für die Veilchen“, meinte Meinertshagen nach der Bekanntgabe der Lizenzerteilung durch die Basketball-Bundesliga (BBL) GmbH in Köln. „Das bestätigt unser solides Arbeiten. Es ist das Resultat der positiven Entwicklung der letzten Jahre.“

Neben der BG erhielten 16 weitere Klubs die Lizenz ohne Auflagen – „eine noch nie dagewesene Zahl in der Liga-Geschichte“, heißt es in der Pressemitteilung der BBL. Allein Bremerhaven wurde die Lizenz mit einer Auflage erteilt. Auch die Aufsteiger MBC und Gotha wurden positiv bewertet. „Die Prüfung der aktuellen Lizenzierungsunterlagen erfolgte unter nochmals verschärften Bedingungen“, so die BBL weiter. Durch Hagens Pleite 2016 war die BBL sicherlich gewarnt.

„Die Klubs haben jedoch ihre Hausaufgaben gut erledigt, sehr präzise aufbereitete Unterlagen eingereicht und alle Rückfragen zeitnah und vollumfänglich beantwortet“, so Dr. Thomas Braumann, Vorsitzender des Lizenzligaausschusses. (haz/gsd-nh) Foto: nh