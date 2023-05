BG Göttingen: Trainer-Spekulation prägt letztes Hauptrunden-Heimspiel

Teilen

Das war vergangene Saison sein letzter Auftritt in Göttingen: Frankfurts Urgestein Quantez Robertson (23) versucht, BG-Spielmacher Harald Frey (am Ball) zu stoppen. Links Frankfurts Joshua Obiesie. © Hubert Jelinek/gsd

Es ist das zwölfte Spiel in nur 37 Tagen – und damit geht für die BG Göttingen eine Spielabfolge zu Ende, die es in dieser Form noch nie gegeben hat.

Göttingen – Sonntag steigt in der S-Arena das letzte Spiel in der Hauptrunde der Basketball-Bundesliga gegen die Frankfurt Skyliners – eine Partie, die möglicherweise für beide Mannschaften noch sehr wichtig sein kann.

Für die Veilchen geht es noch um die genaue Platzierung in der Abschlusstabelle und damit um die Play-off-Platzierung – bleibt es nun Rang fünf (mit einem Niedersachsen-Duell im Play-off-Viertelfinale gegen Oldenburg) oder wird es noch der ungeliebte Rang sechs, der ein Viertelfinale gegen Bayern München bringen würde. Für die Südhessen geht’s schlicht um den Klassenerhalt, falls dieser nicht schon in den Spielen am Freitagabend (nach Redaktionsschluss) entschieden worden ist.

Die Göttinger konnten sich den 33. Spieltag am Donnerstag und Freitag gelassen anschauen – sie haben ihre Partie gegen die Hamburg Towers bereits im April absolviert (und verloren). Momentan hat die BG zudem ihre eigene Endplatzierung nicht in der eigenen Hand, da Ludwigsburg und Ulm auch noch 19 Siege erreichen können und Dreiervergleiche möglich sind.

Sicher ist, dass die Veilchen Fünfter oder Sechster werden. Die direkten Vergleiche mit Oldenburg (sicherer Vierter) und Ludwigsburg haben die Göttinger verloren, den mit Ulm gewonnen. Bei einem Dreiervergleich mit Oldenburg und Ludwigsburg würde die BG Fünfter werden; Ludwigsburg Sechster. Bei einem Dreiervergleich mit Ludwigsburg und Ulm wären die Veilchen Sechster, Ulm Fünfter und Ludwigsburg Siebter. Somit steht auch schon fest, dass die Veilchen im Play-off-Viertelfinale entweder auf den FC Bayern München (sicherer Dritter) oder Oldenburg treffen.

Von Mittwoch bis Samstag hatte die BG jetzt endlich mal kein Spiel, was Zeit für Regeneration bot – sowohl mental als auch physisch. „Gegen Bonn hat man gemerkt, dass wir einfach nicht mehr in der Lage waren, mit derselben Aggressivität zu spielen wie gegen Würzburg und München“, so BG-Cotrainer Olivier Foucart.

Aus dem Hinspiel in Frankfurt haben die Veilchen im Übrigen noch eine Rechnung offen: Sie verloren 75:78. „Das war eine unserer schlechtesten Saisonleistungen ohne Aggressivität in der Offensive und mit großen Problemen, das Eins-gegen-eins zu verteidigen“, erinnert sich Foucart. Joshua Obiesie (17 Punkte), Laurynas Beliauskas (15) und der damals gerade nachverpflichtete Isaiah Washington (14) taten der BG weh.

Die anschließende Skyliners-Talfahrt kostete Holland-Coach Trainer Geert Hammink den Job – Assistent Klaus Perwas übernahm. An seiner Seite ist jetzt der frühere Göttinger Sepehr Tarrah (28) Perwas’ rechte Hand. Nachverpflichtet hat Frankfurt Jordan Theodore, der das Team 2016 zum FIBA Europe Cup-Titel führte zusammen mit Quantez Robertson, der aktuell wegen einer Fußverletzung fehlt: Das 38-jährige Urgestein spielte 479 Mal für Frankfurt, hat jetzt sein Karriereende angekündigt nicht mit dem zweiten sportlichen Abstieg in Folge, hoffen sie am Main.

Abzuwarten bleibt, ob oder wie sich die Unruhe um den im Raum stehenden Wechsel von BG-Coach Roel Moors nach Ludwigsburg auf das Veilchen-Spiel auswirkt. (haz/gsd-nh)