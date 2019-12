Starke zweite Hälfte der flippo Baskets zu wenig

Basketball DBBL-Pokal

+ © HUBERT JELINEK/GSD-NH Voller Einsatz: Göttingens Jenny Crowder (Mitte, hier gegen Hernes Kennedy Leonard und Adelina Abaiburova, links) spielte in Osnabrück 40 Minuten durch. © HUBERT JELINEK/GSD-NH

Raus mit Applaus aus dem DBBL-Pokal! Doch danach sah es für die flippo Baskets BG 74 Göttingen bei den GiroLive Panthers in Osnabrück zumindest in der ersten Halbzeit nicht aus. Die Mannschaft von Trainer Goran Lojo fand nicht ins Spiel, lag zur Pause mit 27:41 zurück. Aber als Jill Morton 71 Sekunden vor Schluss per Dreier zum 65:65 ausglich, lag die Überraschung in der Luft.