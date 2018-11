Die Statistik spricht für die BG Göttingen

Basketball-Bundesliga Männer

+ © Stefan Puchner/dpa Nicht im Rhythmus: Die Riesen Ludwigsburg um die Ex-Göttinger Adam Waleskowski (li.) und Trainer John Patrick. Waleskowski spielte in den Spielzeiten 2010/11 und 2016/17 für die BG, die John Patrick in den Jahren 2003 bis 2005 und 2006 bis 2011 betreute. © Stefan Puchner/dpa

Göttingen. Diesen Kontrahenten kennen die Veilchen bereits! Am 6. Oktober traf die BG Göttingen erstmals in dieser Saison schon auf die MHP Riesen Ludwigsburg und gewann im BBL-Pokal nach einer Wahnsinns-30:10-Wende im letzten Viertel überraschend mit 72:67, sicherte dadurch 50 000 Euro Prämie und zog ins Viertelfinale gegen Bamberg (22. Dezember) ein. Jetzt steht am Sonntag (15 Uhr) das erste Punktspiel an.