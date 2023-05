Sternstunde: Veilchen Ladies 68:51 gegen Opladen - noch ein Sieg bis zur Bundesliga

Frauen Basketball Playoff-Halbfinale

Wieder einmal die überragende Antreiberin und Punktesammlerin: Veilchen Ladies-Kapitänin Jennifer Crowder (am Ball) zieht gegen Opladens Carlotta Ellenrieder zum gegnerischen Korb.

Riesen-Überraschung durch die Veilchen Ladies!

Göttingen – Im zweiten Halbfinale um den Aufstieg zur Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) werfen die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen das BBZ (Basketball-Zentrum) Opladen mit 68:51 (33:23) glatt aus der FKG-Halle und gleichen damit zum 1:1-Gesamtstand aus, nachdem sie das erste Spiel in der „Best-of-3“-Serie mit 42:

62 im Leverkusener Stadtteil verloren hatten. Jetzt kommt es am nächsten Freitag zum dritten und entscheidenden Spiel wieder in Opladen. Damit hat selbst Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder nicht gerechnet!

Mehr als 400 begeisterte Zuschauer feiern die Veilchen Ladies am Ende mit stürmischen Applaus. Den haben sich Kapitänin Jenny Crowder & Co. auch dicke verdient. Denn die Göttingerinnen zeigen ihr bestes Saisonspiel mit einer kompromisslosen Beton-Abwehr, an der BBZ-Spielerinnen quasi zerschellen. Und auch im Angriff agieren die BGerinnen aggressiv und setzen immer wieder nach, was Opladen (Spitzenreiter der Hauptrunde) regelrecht zermürbt.

Super schon der Start mit Punkten von Lena Wenke, Jenny Crowder und der ebenfalls starken Viki Karambatsa. Der erste BBZ-Punkt fällt nach 3:37 Minuten, der erste Feldkorb gar erst nach 4:52 Minuten. 13:7 nach den ersten zehn Minuten, wobei die BG 74 noch etliche Chancen liegen lässt.

Beim 17:7 ist der Vorsprung erstmals zweistellig und die BGerinnern kommen immer mehr in diesen Flow. Jenny Crowder treibt ihr Team an, ist überhaupt nicht aufzuhalten. 33:23 zur Halbzeit. Aber es kommt noch viel besser!

Im dritten Viertel bauen die Veilchen Ladies ihre Führung erst auf 16 (47:31), dann auf 18 (52:34) und schließlich auf 21 Zähler zum 55:34-Viertestand nach 30 Minuten aus.

Die 400 Fans feuern die Lila-Gelben lautstark an, feiern die sechs Dreier der Göttingerinnen. Opladen versucht, gegen Crowder schon in der Göttinger Hälfte zu pressen - doch selbst davon lässt sie sich nicht stoppen.

Am Ende steht ein fantastischer 68:51-Sieg, der auch von Ex-Coach Goran Lojo (mit Keltern gerade deutscher Meister in der DBBL geworden) und BG-Männer-Star Harald Frey stürmisch beklatscht wird.

BG 74-Coach Jonas Fischer: „Wir haben das beste Team der Liga bei 51 Punkten gehalten. Diesen Sieg hatte keiner erwartet, er hat viele überrascht. Ich bin super-stolz auf diese Mannschaft.“ Richard Crowder: „Das war eine unglaublich gute Leistung.“

„Das Team hat eine tolle Defense gespielt, das war fantastisch“, loben Frey und Lojo wie aus einem Mund.

BG 74: M. Oevermann 6/davon 2 Dreier, M. Oevermann 5/1, J. Crowder 23/2, Kretschmar 1, Karambatsa 16, Tkachenko 6, Wenke 9, Kentzler 2. (Helmut Anschütz/gsd)