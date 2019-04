Stockton gegen Stockton: Steigt diesmal das Bruder-Duell?

Geschickter Ballfänger: Göttingens Dominic Lockhart (links) krallt sich im Hinspiel am 24. November 2018 die Kugel vor Bayreuths David Stockton.

Göttingen – Am 24. November vergangenen Jahres ist es nicht zustandegekommen: Das Duell der Brüder zwischen Göttingens Michael Stockton (29) und Bayreuths David Stockton (27) fiel aus, weil der Veilchen-Kapitän noch unter den Nachwirkungen eines heftigen Sturzes mit damit verbundener Hüftprellung eine Woche zuvor im BG-Spiel in Ludwigsburg litt.

Doch auch jetzt ist dieses Duell beim Göttinger Rückspiel am Samstag (20.30 Uhr, Oberfrankenhalle) nicht sicher. Denn diesmal ist Michael Stockton zwar fit, doch nun ist der Einsatz von David Stockton im Bayreuther Team zumindest vage, wenn nicht gar ausgeschlossen.

Für Bayreuths Coach Raoul Korner ist „sein“ Stockton kein Thema. Nachdem David in der Vorrunde schon in der Kritik stand, spielt er derzeit gar nicht mehr. Im Februar holte Korner seinen Ex-Pointguard Kyan Anderson zurück, wodurch die Oberfranken nun acht Ausländer im Kader haben – wohlgemerkt für sechs erlaubte Plätze. Anderson hat David Stockton aus dem Team verdrängt, Michaels Bruder stand seit dessen Verpflichtung nicht mehr auf dem Parkett.

„Ich kann Davids Situation nicht kommentieren, Bayreuth hat eben mehr als sechs Ausländer. Es ist unglücklich für ihn, dass er jetzt der Außenseiter ist“, sagt Michael Stockton. „Es wird toll sein, meinen Bruder zu sehen, aber das Spiel ist nichts persönliches – es ist nicht ich gegen ihn, sondern Bayreuth gegen Göttingen.“

Die Situation der BG beschreibt es indessen wohl. „Unsere Lage ist sehr einfach: Wir müssen so viele Siege holen, wie wir können in den letzten fünf Wochen der Saison. Wenn wir soliden Basketball spielen mit Energie und Herz, bin ich sicher, dass wir unseren Job erledigt bekommen.“

Stockton weiter: „Das Spiel in Bayreuth ist eines, das beide Seiten wirklich gewinnen müssen. Es wird ein großer Kampf, auf den wir uns freuen.“

In der Tat steht für beide Teams viel auf dem Spiel. Bayreuth kämpft als Tabellenelfter verbissen um Playoff-Platz acht, ist Letzter einer Fünfer-Gruppe mit 26:24- bzw. 24:26-Punkten (siehe Tabelle). Coach Korner, der US-center Eric Mika für den im Januar verletzten Hassan Martin holte, benötigt mit seinem Team am Samstag unbedingt einen Sieg gegen die Veilchen.

Das Team von Trainer Johan Roijakkers wiederum benötigt die zwei Zähler ebenso dringend im Kampf um den Klassenerhalt. Die Lage dürfte noch enger werden, da am Samstag der MBC (16.) auf Schlusslicht Jena trifft, eines der Teams auf zwei Punkte an die BG herankommt. Im Abstiegskampf sind Nerven wie Drahtseile gefragt – das wird sich in den kommenden Wochen nicht ändern.

Ob der Serbe Mihajlo Andric wieder für die BG aufläuft, nachdem er gegen Oldenburg wegen muskulärer Probleme pausierte, wird eine „Spieltags-Entscheidung“, so Roijakkers. haz/gsd-nh