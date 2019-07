Toller Bundesliga-Start: BG Göttingen im Derby gegen Braunschweig

Göttingen – Was für ein Saisonauftakt für die BG Göttingen! Im ersten Spiel der Saison 2019/20 kommt es am Mittwoch, den 25. September, um 20.30 Uhr gleich zum ultimativen Niedersachsen-Derby gegen die Löwen Braunschweig. Ein Kracher!

Und eine Aufgabe für die neue Mannschaft von Veilchen-Coach Johan Roijakkers, wie sie schwerer wohl kaum sein könnte!

Nach dem ersten Punktspiel geht es am darauffolgenden Wochenende mit der ersten BBL-Pokalrunde weiter, in der die BG in Frankfurt antreten muss. Daran schließt sich das erste Auswärtsspiel um Punkte in Würzburg (5. Oktober) an. Ehe es mit dem zweiten Niedersachsen-Derby gegen das Überraschungsteam von Rasta Vechta weitergeht.

Das geht alles aus dem am Dienstag von der BBL-GmbH in Köln veröffentlichten neuen Spielplan hervor. Neu in der kommenden Saison: Nach der Nicht-Zulassung der Nürnberg Falcons spielt die 1. Liga nur mit 17 Klubs, das heißt, dass immer ein Team ein freies Wochenende (oder Wochentag) hat. Kein Ruhmesblatt für die Liga, die 2020 die beste in Europa sein wollte.

Mit Oldenburg kommt auch der dritte Niedersachsen-Konkurrent zunächst in die S-Arena (10. November). Eine Woche später reisen die Veilchen erstmals zu Aufsteiger Hamburg Towers (16. November). Das Punkt-Heimspiel gegen Frankfurt (geplant am 30. November/1. Dezember) ist noch nicht genau terminiert. Den ersten und zweiten Weihnachtstag werden die BGer mit Anreise und Spiel in Bayreuth verbringen.

Am letzten Spieltag 2019 (29. bis 31. Dezember) sind die Göttinger spielfrei, ehe das Jahr 2020 mit dem Heim-Kracher gegen Berlin beginnt. War da nicht was? Genau: Letzte Saison hat die BG die Albatrosse geputzt! haz/gsd-nh

BG-Termine

Mi., 25.9., 20.30 Uhr: BG - Braunschweig

Sa., 5.10., 18.00 Uhr: Frankfurt - BG

So., 13.10., 15.00 Uhr: BG - Rasta Vechta

Sa., 19.10., 20.30 Uhr: Merlins Crailsheim - BG

Sa., 26.10., 18.00 Uhr: BG - MHP Riesen Ludwigsburg

So., 3.11., 15.00 Uhr: Brose Bamberg - BG

So., 10.11., 15.00 Uhr: BG - EWE Baskets Oldenburg

Sa., 16.11., 20.30 Uhr: Hamburg Towers - BG

Sa., 23.11., 18.00 Uhr: BG - Gießen 46ers

Sa./So., 30.11./1.12.: BG - Frankfurt

So., 8.12., 15.00 Uhr: FC Bayern München - BG

Sa., 21.12., 20.30 Uhr: BG - Telekom Baskets Bonn

Do., 26.12., 18 Uhr: medi Bayreuth - BG

So., 29.12. bis Di., 31.12. BG spielfrei

So., 5.1.2020, 15.00 Uhr: BG - Alba Berlin

Uhrzeiten der weiteren Spiele noch offen.