Toolson neu bei der BG, Lomazs verlässt Göttingen

Neu auf den kleinen Positionen bei der BG: Jake Toolson mit der beziehungsreichen Nummer 5, die früher Robert Kulawick hatte.

Eine weitere gute und eine schlechte Nachricht von der BG Göttingen: Die Veilchen haben mit Jake Toolson den zweiten neuen Spieler für die Saison 2021/22 verpflichtet. Gleichzeitig wurde bekannt, dass Rihards Lomazs von seiner Ausstiegsoption gebrauch macht und den südniedersächsischen Basketball-Erstligisten verlässt – was auch nicht anders zu erwarten war.

Göttingen - Toolson ist 25 Jahre alt und misst bei 93 Kilos 1,96 Meter. Der Amerikaner unterschrieb für eine Saison, spielte zuletzt in der NBA G-League bei den Salt Lake City Stars. „Ich bin sehr froh über diese Verpflichtung. Jake ist ein vielseitiger Spieler, der auf allen Guard-Positionen eingesetzt werden kann“, sagt BG-Trainer Roel Moors über Toolson. „Er ist ein guter Werfer und Passgeber mit einem sehr guten Basketball-IQ.“

Toolson wuchs in Gilbert im US-Bundesstaat Arizona auf und entschied sich nach seinem High-School-Abschluss im Sommer 2014 für ein Studium an der Brigham Young University in Provo (US-Bundesstaat Utah). Dort ging er für die BYU Cougars in der NCAA auf Korbjagd. Nachdem der Guard in seinem zweiten College-Jahr aus gesundheitlichen Gründen nur elf Spiele absolvierte, wurde ihm diese Saison nicht angerechnet, sodass er drei weitere College-Jahre spielberechtigt blieb.

Im Sommer 2016 wechselte der BG-Neuzugang auf die Utah Valley University in Orem (Utah) und musste dort aufgrund der NCAA-Regeln eine Saison mit Basketball pausieren. In der Saison 2017/18 ließ der 1,96 Meter große Profi sein Potenzial bei den „Wolverines“ aufblitzen, startete in allen 33 Spielen, stand im Schnitt rund 28 Minuten auf dem Parkett und erzielte 10,9 Punkte. Diese Werte steigerte Toolson, dessen Vater Troy ein Cousin von Ex-NBA- und ACB-Spieler Andy Toolson ist, in der folgenden Spielzeit: Bei 35 Einsätzen stand er erneut jedes Mal in der Startaufstellung und im Schnitt 33 Minuten auf dem Platz. Pro Spiel erzielte der Guard durchschnittlich 15,7 Punkte (45 Prozent Dreier-Trefferquote), holte 4,5 Rebounds und gab 2,3 Assists.

Für sein Abschlussjahr folgte Toolson seinem Coach Mark Pope zurück zu den BYU Cougars und kam dort in 32 Spielen (ebenfalls alle als Starter) auf durchschnittlich 34 Minuten, 15,2 Punkte (47 Prozent Dreier-Trefferquote), 4,8 Rebounds und 3,9 Assists. Nach seinem Abschluss 2020 unterschrieb der Guard einen Vertrag beim NBA-Team Utah Jazz und sollte für deren G-League-Team Salt Lake City Stars auflaufen. Die aufgrund der Corona-Pandemie verkürzte G-League-Saison wurde im Februar und März 2021 in einer so genannten Bubble in Disney World (Orlando, US-Bundesstaat Florida) ausgetragen. Allerdings absolvierte Toolson nur eine Partie (19 Minuten, fünf Punkte, zwei Rebound, zwei Assists) und zog sich dann eine Fußverletzung zu, die weitere Einsätze verhinderte.

Wie erwartet hat sich indessen Rihards Lomazs von der BG verabschiedet. Mit seinen vielen guten Spielen hat er sich nicht nur in der Bundesliga, sondern auch wieder im Ausland für zahlungskräftigere Klubs interessant gemacht. Ein bitterer Verlust für die Veilchen! Nach Akeem Vargas, Mathis Mönninghoff und Neuzugang Haris Hujic ist Toolson der zweite Neue und der insgesamt vierte Spieler im Team von Trainer Moors. (haz/gsd)