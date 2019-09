Trainer kritisiert Einstellung: Anpfiff für BG-Neuzugang Anderson

Göttingen – Mit einem eher verblüffenden Statement beschloss Johan Roijakkers das Testspiel der BG Göttingen am vergangenen Sonntagabend (95:80-Sieg) gegen die Leuven Bears aus Belgien: „Man merkt Kyan Anderson an, dass er keinen Spaß hat. Ob er bei uns bleibt oder geht, muss allein er entscheiden. Hat er keine Lust bei uns? Ich habe 100 andere Spieler für diese Position!“

Deutliche Worte (nicht zum ersten Mal) vom BG-Trainer! Sie klangen zuerst fast dramatisch: Trennt sich die BG möglicherweise kurzfristig von dem Ex-Bayreuther Anderson und holt schnell noch einen anderen Nachfolger von Michael Stockton?

Eine Personalie von nicht gerade geringer Tragweite. Der Spielmacher ist der verlängerte Arm des Trainers auf dem Spielfeld, ihm kommt entscheidende Bedeutung zu.

Am Montag verwies Roijakkers darauf, dass Anderson ein gültiges Arbeitspapier bei den Veilchen unterzeichnet habe. „Natürlich bleibt Anderson, er steht unter Vertrag.“ Letztlich gehe es um die Einstellung des Spielers.

Zur Ehrenrettung von Anderson sagte Roijakkers am Sonntag bereits auch: „Kyan hat einige gute Szenen gehabt.“ Stimmt! Anderson glänzte auch als kluger, uneigennütziger Anspieler, setzte seine Teamgefährten mit überraschenden No-look-Pässe geschickt ein. Es war also – zumindest für die Beobachter von draußen – längst nicht alles schlecht von Anderson.

Drei weitere Spieler standen nach den beiden Spielen gegen die belgischen Teams im Blickpunkt:

. Mathis Mönninghoff: Sorgen um den Blondschopf! Nach nur wenigen Minuten war für ihn das Spiel gegen Leuven zu Ende. „Eine Knieverletzung“, deutete Roijakkers an und runzelte die Stirn. Mit einem Eisbeutel am Knie verfolgte Mönninghoff die weitere Partie. „Hoffentlich ist es nicht so schlimm“, meinte der Veilchen-Trainer. Am Dienstag soll Mönninghoff zu einer MRT-Untersuchung, um Klarheit zu erhalten.

. Kevin Bryant: Wegen Oberschenkelproblemen war Neuzugang Kevin Bryant in den ersten Testspielen schon nicht dabei. Er gehört zu den Spielern, die Roijakkers – wie er nach den beiden Geheimtest gegen Jena und Hagen sagte – „nur für den Trainingsbetrieb“ verpflichtet habe. In der Bundesliga würde Bryant keine Einsatzminuten bekommen. Jetzt war für den Ex-Rostocker die Partie gegen Leuven schon nach kurzer Zeit zu Ende. „Er hat sich diesmal an dem anderen Oberschenkel verletzt“, berichtete der BG-Coach.

. Bennet Hundt: Er könnte zum absoluten Publikumsliebling mutieren. Der mit 1,80 m eher kleine Spieler begeistert mit seinen starken Dribblings, gekonnten Anspielen und seinem Zug zum Korb. gsd