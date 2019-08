Trainer Roijakkers präsentiert die Neuzugänge der BG Göttingen

Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Die Neuen der BG: Von links nach rechts Marvin Omuvwie, Terry Allen, Kevin Bryant, Daniel Loh, Dolf Veltman, Zane Waterman, Benny Hundt und Trainer Johan Roijakkers. © Hubert Jelinek/gsd

Mit einem Team-Essen im Sausalitos läutete die BG Göttingen am Samstag die neue Saison in der Basketball-Bundesliga ein. Am Sonntagnachmittag präsentierte BG-Coach Johan Roijakkers dann zum ersten Mal die neuen Spieler - bis auf einen: Kyan Anderson, der neue Spielmacher und Nachfolger von Michael Stockton, trudelt erst am Montag ein.