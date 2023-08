Trainingsstart bei Veilchen Ladies: Neue Trainerin spricht von Playoffs

Von: Helmut Anschütz

Drei der vier Neuen: Von links Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder, Melanie Crowder, Paula Klescova, Alison Lewis, Trainerin Ruzica Dzankic. © Hubert Jelinek/gsd

Eine Woche nach den Bundesliga-Männern der BG Göttingen haben auch die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen mit der Vorbereitung auf die Ende September mit dem Heimspiel gegen den BC Marburg beginnende Saison in der Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) begonnen.

Göttingen – Beim Trainingsauftakt waren aber noch nicht alle Spielerinnen dabei. Dafür haute Ruzica Dzankic, alleinige Cheftrainerin, nachdem sich Jonas Fischer verabschiedet hat, eine bemerkenswerte Ansage raus:

„Wir wollen die Playoffs versuchen!“

Ganz schön kess für einen Erstliga-Aufsteiger, der nach nur einer Saison in der 2. Liga ins Oberhaus zurückgekehrt ist! „Dafür müssten wir Achter unter den zwölf Teams werden“, erklärte Geschäftsführer Richard Crowder. Die DBBL spielt jetzt wieder mit einem Dutzend Teams.

Apropos Ruzica Dzankic: Die 29-jährige GeographieStudentin kam ohne jegliche Deutsch-Kenntnisse aus Kroatien nach Göttingen und spricht jetzt nach eineinhalb Jahren perfekt deutsch – Riesen-Respekt! „Wir können mit allen Teams mitspielen“, sagt sie selbstbewusst vor ihrer jetzt vierten Saison bei den Veilchen Ladies. Richard Crowder lässt aber die Kirche im Dorf: „Ich wäre mit dem Nicht-Abstieg zufrieden.“

Dazu soll natürlich auch seine Tochter Jenny (27) wieder beitragen, die mit der deutschen Nationalmannschaft EM-Sechste geworden ist. Aber halt: Diese Saison sind die Crowders sogar zu dritt, denn Jennys jüngere Schwester Melanie (22) steht auch im Kader. Und sie sind nicht das einzige Geschwister-Paar, denn mit Meike und Annika Oevermann kämpft noch ein zweites Duo um Körbe für die BG 74.

Neben Melanie Crowder gibt’s aber noch drei weitere Neue – und eine vierte (wohl Importspielerin) soll noch dazukommen. Die Belgierin Alice Bremer (zuletzt Herner TC) fehlte beim Auftakt, weil sie sich noch an der Uni Dortmund um ihr Studium (chemisches Ingenieurwesen) kümmern muss. US-Girl Alison Lewis aus Philadelphia trainierte bei drückender Hitze in der FKG-Halle mit langer Hose. „Sie ist ein Energizer“, schätzt Geschäftsführer Richard Crowder sie ein.

Die netteste Story rankt sich um Paula Klescova: Die Lettin von SBK Liepaja ist die Freundin von Karlis Silins, neuer Center bei den BG-Männern. Silins’ Agent nahm Kontakt zur BG auf – so kam Karlis’ Freundin zu den Ladies. Hoffentlich eine glückliche Fügung zum Vorteil beider Göttinger Erstligisten!

„Wir wollen gute Charaktere hierher holen und eine gute Team-Chemie haben“, sagt Ruzica Dzankic, die wegen eines Bandscheibenvorfalls mit ihrer aktiven Karriere aufhören musste.

Ein Phänomen bleibt Jenny Crowder: Die Jura-Doktorantin kann auch im Sommer nicht ohne Basketball. Derzeit ist sie mit ihrem erfolgreichen 3x3-Team („Düsseldorf Zoos“) in Aserbaidschan, wohin sie vom spanischen Teil Marokkos über Malaga und Riga nach Baku flog. In Kürze folgen noch 3x3-Turniere in Debrecen (Ungarn) und Frankreich. Crowder-Power fast ohne Ende! Hoffentlich ohne Verletzung wie zu Beginn der vergangenen Spielzeit.

Der Bundesliga-Start? Hart! Nach Marburg kommt Meister Keltern mit Ex-BG 74-Coach Goran Lojo. Zwei Heimspiele also zum Auftakt, weil die Rutronik Stars ihre Halle am 3. Oktober nicht zur Verfügung haben.

. In der zweiten DBBL-Pokalrunde spielt die BG 74 am 14./15. Oktober bei Zweitligist Eintracht Braunschweig. In der ersten Runde sind die Bundesligisten noch nicht dabei. (Helmut Anschütz/gsd)