Überraschende Erfolge für Juniors und Youngsters der BG Göttingen

Jugend-Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Starkes Spiel: Tobias Dohrmann steuerte für die BG Youngsters Göttingen gegen Berlin Tiger Kreuzberg 13 Punkte zum Si eg bei. © Hubert Jelinek/gsd

In der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (NBBL) kamen die BG Göttingen Juniors in der Abstiegsrunde Nord zu einem eminent wichtigen 58:57-Auswärtssieg bei den Baskets Juniors Oldenburg und schoben sich damit auf den zweiten Tabellenplatz in dieser Achtergruppe vor, aus der am Ende die beiden letztplatzierten Teams absteigen.