BG-Mini-Turnier: Zukunft nach Rückzug von Ude ungewiss

Von: Helmut Anschütz

Kampf um den Ball: Im Endspiel der U12 Leistungsklasse 1 gewannen die Rostock Seawolves (weißer Dress) gegen Science City Jena mit 45:38. © Hubert Jelinek/gsd

Wie sieht es um die Zukunft des Turniers der BG 74 Göttingen für Mini-Basketballer aus?

Göttingen – Derzeit scheint sie zumindest offen, nachdem es am Sonntagnachmittag mit einem Knalleffekt zu Ende gegangen war. Turnier-Chef Manfred Ude (73), der das größte deutsche Nachwuchs-Turnier von „Turnier-Vater“ Wessel Lücke fortgeführte, hatte bei der Siegerehrung überraschend seinen Rückzug erklärt.

Wenn das der legendäre, im November 2022 im Alter von 85 Jahren verstorbene Wessel Lücke noch miterlebt hätte...

Ude begründete seinen Abgang nach zehn von ihm geleiteten Turnieren mit der mangelnden oder ganz ausgebliebenen Zuarbeit in der Vorbereitung des Mammut-Events mit 181 Mannschaften und rund 2000 kleinen Basketballern und Basketballerinnen. Probleme habe es, so Ude, auch mit der Brötchenanlieferung fürs Frühstück der Kinder und mit den bei der Sommerhitze fehlenden Getränken gegeben, deren ursprünglich Ration schon am Samstag vergriffen gewesen sei.

„Ich habe das vier Monate ohne Hilfe allein gemacht“, war Ude gefrustet. „Jetzt gibt es einen Schnitt. Der Verein kann jetzt überlegen, wie es weitergeht.“ Ude stehe aber mit „Gewehr bei Fuß“ als Hilfestellung bereit.

Eine Entscheidung, an der unter anderem BG 74 e.V.-Vorsitzender Michael Arciuch und Basketball-Abteilungsleiter Martin Oevermann (Vater der Oevermann-Schwestern von Bundesliga-Rückkehrer BG 74) beteiligt sein werden, falle, so Ude, „in den nächsten drei Monaten.“ Der bisherige Turnier-Chef: „Ich bin aber guter Dinge für eine Lösung.“ Gleichzeitig sagt Ude aber auch: „Wie es weitergeht, steht in den Sternen.“

Auch in der Kooperation mit dem Deutschen Basketball-Bund und der Basketball-Bundesliga (BBL) habe es Probleme gegeben, merkte Ude an. „Für die Zukunft geht es darum, wie technische Voraussetzungen erfüllt werden können.“ Nur für die U9-Teams konnten die Basketball-Körbe auf 2,60m Höhe auf einigen der 38 Spielfelder abgesenkt werden, wie es BBL und DBB fordern.

Darunter auch Jens Staudenmayer, Spielleiter der Basketball-Bundesliga, der diesmal als Schiedsrichter dabei war. Zuletzt coachte er die Minis seines Klubs TuS Mondorf (bei Bonn), jetzt sind seine Kinder in seine Fußstapfen als Trainer getreten.

Auch der von Christian Zigenhorn, beim Veilchen-Power-Fanklub von Erstligist BG Göttingen für die Reiseleitung bei Auswärtstouren zuständig, geleitete Turnier-Fahrdienst stand zumindest teilweise unter keinem guten Stern. „Gleich zu Beginn des Turniers stieg eine Fahrerin aus einem Shuttle-Bus aus und brach sich den Knöchel“, berichtete er. Auch die vielen Baustellen in der Stadt führten zu unendlich vielen Verzögerungen und Schwierigkeiten.

Abschließend lag es Ude aber fern, einige Turnier-Dinge schlechtzureden: „Insgesamt ist es doch ganz gut verlaufen. Trotz des Stress waren auch die Helfer zufrieden.“

. Nette Idee zum Abschluss: Weil es das 41. Mini-Turnier war, hatte man sich ein signiertes Trikot von Dallas-Superstar Dirk Nowitzki mit dessen Nummer 41 besorgt und unter den Kindern verlost. (Helmut Anschütz/gsd)

Entspannte Atmosphäre: Vor der FKG-Halle genossen Jung und Alt das Sommerwetter beim Mini-Turnier. © Hubert jelinek/gsd