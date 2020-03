Unnötige Niederlage der BG 74 Göttingen in Nördlingen

Nördlingen – Diese Niederlage war so überflüssig wie ein Kropf – das werden sich die Frauen der flippo Baskets BG 74 Göttingen nach dem 58:63 (31:31) bei den Angels Nördlingen sagen.

So muss das Team von Trainer Goran Lojo nun in einer Woche das Heimspiel gegen Marburg gewinnen, um sich endgültig für die Playoffs der Basketball-Bundesliga zu qualifizieren.

Die Gäste kamen sehr schwer ins Spiel, lagen schnell mit 0:5 hinten und schafften erst in der dritten Minute durch Spielmacherin Jennifer Crowder ihre ersten Punkte zum 2:5. Arge Probleme hatten die Baskets unter dem eigenen Korb, um auch nur den einen oder anderen Defensivrebound zu schnappen. Erst nach sieben Minuten erzielten die Göttingerinnen ihren zweiten erfolgreichen Korbwurf zum 4:11. Die schwachen Offensivleistungen der letzten Spiele setzten sich auch zu diesem Zeitpunkt in Nördlingen durch.

Die Viertelpause schien den BGerinnen gutgetan zu haben. Mit einem Dreier eröffnete Ivana Blazevic diese zweiten zehn Minuten zum 9:14. Die Defensive stand nun endlich sicher, und vorn fielen nun auch die Bälle in den gegnerischen Korb. Nach 18 Minuten der erste Ausgleich zum 26:26. Mit 31:31 ging es in die Halbzeitpause.

Das dritte Viertel verlief ausgeglichen, kein Team konnte sich absetzen. Doch in die letzten zehn Minuten starteten die Baskets katastrophal, Nördlingen ging nach einem 13:0-Lauf mit 56:43 in Führung, ehe Göttingen erst in der 36. Minute erstmals in diesem Viertel punktete, gleichwohl noch einmal auf sechs Punkte beim 54:60 verkürzen konnte. Jedoch fanden die Gastgeberinnen zu ihrem starken Reboundspiel zurück und hatten am Ende 49 Rebounds eingesammelt, während die BG 74 auf lediglich 28 kam – die Entscheidung in diesem insgesamt sehr spannenden Spiel.

Viertel-Ergebnisse: 14:6, 17:25 – 12:12, 20:15.

flippo Baskets BG 74: Azinovic , Blazevic13/1 Dreier (7 Rebounds), Crowder 10 (7 Rebounds), Morton 11/1, Mc Morris 15/1, Karambatsa 4, Mullings 5/1. wg/gsd Foto: Hubert Jelinek/gsd-nh