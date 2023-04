Veilchen knicken im Rostocker Dreier-Hagel ein

Sauberer Korbleger: Mark Smith (am Ball) war mit 18 Punkten zweibester Scorer für die BG in Rostock hinter Rayshaun Hammonds (20/ganz links). In dieser Szene aus dem Hinspiel ist er gegen Rostocks Derrick Alston und Tyler Nelson, der am Dienstag fehlte, erfolgreich. © Hubert Jelinek/gsd

Es bleibt für die BG Göttingen ein Auf und Ab im Kampf um die bestmögliche Platzierung für die Play-offs in der Basketball-Bundesliga.

Rostock/Göttingen – Gab es nach den Siegen gegen Oldenburg und Ludwigsburg einen Trend nach oben, folgte bei der 85:94-Niederlage der Veilchen bei Aufsteiger Rostock Seawolves wieder ein kleiner Rückschlag. So wurde es auch nichts aus dem 17.

Saisonsieg – so viele haben Veilchen in der 1. Liga noch nie geholt. Dazu besteht nun die Gelegenheit am Samstag (20.30 Uhr), wenn die Löwen Braunschweig zum siebten BG-Spiel im April kommen.

Dumm auch, dass die Playoff-Konkurrenten der Veilchen fast allesamt gegen sie gespielt haben: Chemnitz gewann in Bayreuth, Oldenburg siegte in Würzburg, das den Göttingern auf den Fersen ist – wenigstens die Niederlage der Mainfranken war gut für das Team von Coach Roel Moors.

Der redete nach dem diffusen Auftritt an der Ostsee Klartext und nahm in seinem Statement kein Blatt vor den Mund: „Das war nicht das Spiel, was ich mir gewünscht habe. Wir hatten eine schwierige erste Halbzeit mit einer naiven Verteidigung. Trotzdem trifft man (wie die Rostocker, d. Red.) nicht jede Woche neun von elf Dreiern. Obwohl unsere Defense in der ersten Halbzeit sehr schwach war, haben wir das Spiel in der Offensive verloren. Wir hätten das Spiel ohne Zweifel am Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels drehen können, haben dann aber so viele falsche Entscheidungen getroffen. Allein im letzten Viertel hatten wir sechs Ballverluste, hatten zu viele Einzelaktionen und haben nicht in unserer Identität gespielt, ohne Ideen. Das funktioniert dann nicht gegen Rostock, das die Qualitäten hat.“

Letztlich waren es wie im Hinspiel (92:95) gegen den Aufsteiger verschenkte Punkte. Ohne Mathis Mönninghoff (Magen-Darm) fehlte eine Abwehr-Alternative, was sich vor allem wie vom Coach benannt in der ersten Halbzeit bemerkbar machte: Die BG verhinderte weder Rostocks Dreier-Hagel (sieben allein im ersten Viertel, insgesamt 14!) noch die Penetration der Seawolves zum Veilchen-Korb. Haufenweise viel zu einfache Punkte für den BBL-Neuling!

Allein Center Rayshaun Hammonds hielt die Veilchen vor der Pause mit starken 15 Zählern im Spiel, kam danach aber auch nicht mehr wie zuvor zur Geltung – nur noch fünf Punkte Halbzeit zwei. Dafür übernahm nach dem Wechsel der sehr verhalten startende Mark Smith, der beim 78:76 noch mal für die BG-Führung sorgte, die Partie aber auch nicht mehr herumzureißen vermochte. Die Chancen dazu waren da, doch die Göttinger ließen sie liegen.

„Sie hatten nach dem 78:76 einige ,big shots’“, meinte Smith im TV-Interview über die Rostocker. „Wir hatten einige furchtbare Ballverluste, es ist eine schmerzliche Niederlage für uns. 55 Punkte zur Pause sind zu viel. Nach der Pause haben wir aggressiver gespielt.“

Licht und Schatten hatte auch Geno Crandalls Comeback. Fünf von 14 BG-Turn- over (Rostock 17) gingen auf seine Kappe. Auch die dünne BG-Dreierquote (nur 26 Prozent – Rostock 64!) konnte er nach vier Spielen Sperre nicht aufhübschen. So kommt denn dem Niedersachsen-Derby am Samstag gegen Braunschweig schon wieder Endspiel-Charakter zu.

Mit Luft nach oben: Harald Frey unterliegt derzeit starken Leistungsschwankungen – Daumen runter in Rostock. © Hubert Jelinek/gsd