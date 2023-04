Veilchen Ladies: Ein Sieg für den Chef nachträglich zum Geburtstag?

Mit Vorwärtsdrang: Die BGerin Jennifer Crowder (re.) im Viertelfinale gegen Chemnitz’ Chiara Schmieder. © Hubert Jelinek/gsd

Gibt es von den Spielerinnen der Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen ein nachträgliches Geschenk zum gestrigen 62. Geburtstag für BG 74-Geschäftsführer Richard Crowder in Form eines Sieges beim BBZ Opladen im Playoff-Halbfinale um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga am Montag, den 1. Mai, ab 16.30 Uhr?

Göttingen – So recht mag kaum jemand daran glauben, sind die Gastgeberinnen doch klarer Favorit, sind Meister in der Punktrunde der zweiten Liga Nord geworden. Gleichwohl haben die Veilchen nichts zu verlieren, denn „dieses Team hat seine Ziele deutlich übererfüllt“, sagt Crowder. In der Tat hatte niemand damit gerechnet, dass die Göttingerinnen es bis ins Halbfinale zum Aufstieg in die Bundesliga schaffen könnten. Im Achtelfinale souverän die Rhein-Main Baskets aus Langen besiegt und sich dann auch im Viertelfinale gegen die höher eingeschätzten ChemCats Chemnitz durchgesetzt. So können die BGerinnen nunmehr völlig befreit und losgelöst das erste Halbfinal-Spiel gegen Opladen angehen.

So sieht es auch Crowder: „Unsere sportliche Zielsetzung war das Erreichen der Play-Offs. Dass wir dabei noch im Halbfinale stehen, hätte hier keiner gedacht. Wir haben den Tabellenzweiten aus dem Süden und den Tabellendritten aus dem Norden bezwungen. Auch wenn der Tabellenprimus aus Opladen sicherlich hoch favorisiert ist, haben wir nichts zu verlieren und können ziemlich befreit aufspielen“, sagt Crowder.

Allerdings steht dem Trainerduo Ruzica Dzankic/Jonas Fischer nur eine Achter-Rotation zur Verfügung. Es fehlt die erst 16-jährige Emilie Dohrmann nach einer Operation am Ohr. Im Gegensatz zu den Achtel- bis Viertelfinalspielen, wo nur zwei Partien gespielt wurden und die bessere Addition über das Weiterkommen entschieden hat, wird nunmehr das Halbfinale in der Serie „best of three“ gespielt.

Und in dieser Serie sehen die beiden Trainer ihr Team nicht chancenlos: „Wir haben unseren besten Basketball in den Play-offs gezeigt – wir ergeben uns nicht kampflos. Schon die Viertelfinal-Spiele waren eine Zugabe. Warum sollte uns nicht erneut eine Überraschung gelingen?“

Das Rückspiel ist am Samstag, 6. Mai, um 19 Uhr in der FKG-Halle. Ein eventuell erforderliches drittes Spiel wäre dann erneut in Opladen am Freitag, den 12. Mai. Zweites Halbfinale: VfL Bochum - Hurricanes Rotenburg. (wg/gsd)