Veilchen Ladies in Chemnitz: Reichen die 17 Punkte Vorsprung?

Hinspiel gewonnen: Die BGerin Lena Wenke (links) gegen die stärkste Chemnitzerin Myah Taylor. © Hubert Jelinek/gsd

Haben die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen bereits im ersten von zwei Spielen im Play-off-Viertelfinale den Grundstein für das Erreichen des Halbfinales um den Aufstieg in die Basketball-Bundesliga gelegt?

Göttingen – Denn im Heimspiel am vergangenen Wochenende gab es einen 57:40-Sieg über die ChemCats aus Chemnitz, die nun in eigener Halle versuchen müssen, den Vorsprung der Göttingerinnen von 17 Punkten erst einmal zu egalisieren, denn beide Spiele werden addiert, und wer in dieser Addition bei Sieg und Niederlage mehr Punkte erzielt hat, hat das Halbfinale erreicht.

Dabei legten die Veilchen vor allem in der ersten Halbzeit, wohl der stärksten in der gesamten Saison, ein 40:17 hin, dass aber die Sächsinnen bis zur Schlusssirene noch auf die 17 Punkte reduzieren konnten.

Im Achtelfinale hatten die Veilchen in Langen gegen die Rhein-Main Baskets einen 18 Punkte-Vorsprung, den sie nicht nur verteidigten, sondern im Rückspiel auch noch auf insgesamt 23 Punkte ausbauten, da sie auch das Rückspiel mit 56:51 gewonnen hatten.

Wichtig wird sein, die US-Amerikanerin Myah Taylor in ihrem Aktiosradius entscheidend einzuschränken, denn in Göttingen erzielte sie mit 19 von 40 fast die Hälfte der Punkte für Chemnitz.

. Die Halbfinal-Ansetzungen stehen auch bereits fest: Sieger Opladen/Bad Homburg - Sieger Göttingen/Chemnitz und Sieger Bochum/Bamberg gegen Sieger Rotenburg/Würzburg. Hier wird wieder im „Best-of-3“-Modus gespielt (1. Mai, 6. Mai und falls nötig 12. Mai). Die beiden Halbfinal-Gewinner haben das sportliche Aufstiegsrecht in die Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL). Das Endspiel zwischen den beiden Semifinal-Siegerinnen wird am 14. Mai nur pro forma ausgetragen. Als Aufstiegsfavoritinnen gelten Opladen (Stadtteil von Leverkusen) und Bochum. „Wir sind nur Außenseiter“, sagt Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder. (wg/gsd)