Veilchen Ladies: Nach Sternstunde vor Bundesliga-Rückkehr

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Basketball ist oft auch harter Bodenkampf: Göttingens Jennifer Crowder (Mitte) strauchelt gegen Opladens Greta Kröger (links) und Lara Brinkmann. © Hubert Jelinek/gsd

Unglaublich, unfassbar, da gehen einem die Superlative aus – die Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen haben nach einem fantastischen 68:51 (33:23)-Sieg über den Meister der zweiten Basketball-Bundesliga Nord, das BBZ Opladen, im zweiten Spiel des Play-off-Halbfinals um den Aufstieg in die Bundesliga tatsächlich das dritte und entscheidende Spiel in der Serie „Best-of-3“ realisiert.

Göttingen – Das findet am kommenden Freitag ab 20.30 Uhr in Leverkusen-Opladen statt.

Die über 400 Zuschauer in der FKG-Halle waren nach der Schlusssirene aus dem Häuschen, klatschten minutenlang ihren Heldinnen zu, die eine überwältigende Vorstellung gegen den hohen Favoriten geboten hatten, mit der nur die kühnsten Optimisten rechnen konnten.

„Zu diesem Sieg hat das ganze Team beigetragen. Wir haben uns gegenseitig gepusht, die Fans waren da. Vor so einer Kulisse zu spielen, ist einfach Wahnsinn. Da wird man natürlich mitgerissen.“, freute sich Lena Wenke, die noch im ersten Spiel in Opladen aufgrund eines positiven Coronatests gefehlt hatte, über diesen Coup. Dass die Shot clock – ein Angriff muss nach 24 Sekunden abgeschlossen sein – im dritten Viertel vier Mal in Folge heruntergelaufen war, weil Opladen in der Offensive aufgrund der starken Defensive der Veilchen hilflos agierte, hatte Lena Wenke so auch noch nicht erlebt. „Wir sind jetzt so nahe am Aufstieg, da werden wir alles versuchen, in Opladen zu gewinnen.“

Auch Veilchen Ladies-Geschäftsführer Richard Crowder war überwältigt: „Ich weiß gar nicht, wo das Team diese Leistung hergenommen hat.“ Und auch Ex-Coach Goran Lojo (mit Keltern gerade deutscher Meister geworden) und BG-Männer-Star Harald Frey waren sich einig: „Die BG 74 hat eine fantastische Defense gespielt.“

Bis auf 22 Punkte Differenz bauten die Göttingerinnen zwischenzeitlich ihre Führung aus, weil bei fast alles (inklusive sechs Dreier) und bei Opladen fast nichts klappte. „Wir haben das beste Team der 2. Liga Nord bei nur 51 Punkten gehalten“, war BG 74-Trainer Jonas Fischer happy. „Sonst macht Opladen im Schnitt etwa 70.“ Die überragende Jenny Crowder: „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Diese Leistung jetzt auswärts abzurufen, wird aber schwierig!“

. Fürs Finale qualifiziert und damit auch Bundesliga-Aufsteiger ist bereits Rotenburg, das Bochum zwei Mal schlug.

Viertel: 13:7, 20:16 – 22:11, 13:17.

BG 74: M. Oevermann 6/2 Dreier, A. Oevermann 5/1, Crowder 23/2 (10 Assists), Kretzschmar 1, Karambatsa 16, Tkachenko 6, Wenke 9/1 (6 Rebounds), Kentzler 2 (8 Rebounds).

Beste Opladen: Schütter 10/1, Kröger 8, Marre 8. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)