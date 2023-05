Veilchen Ladies: Von Platz sieben zurück in die Bundesliga?

Von: Helmut Anschütz, Walter Gleitze

Teilen

Oh, wo fliegt denn der Ball? Göttingens Lia Kentzler (Mitte) staunt zwischen Opladens Lara Brinkmann (links) und Lucca Marre über das bekannte Flugobjekt. 2 © Hubert Jelinek/gsd

Dieser Auftritt kommt fast einem Basketball-Märchen gleich! Von Hauptrunden-Platz sieben in der 2. Liga Nord zurück in die Damen-Basketball-Bundesliga (DBBL) – dazu fehlt den Frauen der Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen nur noch ein Sieg.

Göttingen – Man kann es kaum glauben, wenn man die Situation beim ehemaligen Erstligisten betrachtet.

Nach einer guten Hinrunde in der 2. Liga lief es in der Rückrunde längst nicht mehr so gut. So rutschten Kapitänin Jenny Crowder & Co. noch auf den siebten Platz ab. „Wir sind in den Playoffs, damit haben wir unser Ziel erreicht“, wurde Geschäftsführer Richard Crowder, Jennys Vater, nicht müde zu betonen.

Die Veilchen Ladies – das ist inzwischen fast zu einem Ein-Mann-Unternehmen geworden, nachdem sich Co-Geschäftsführer Roland Emme-Weiß aus privaten Gründen während der Abstiegssaison zurückgezogen hat. Richard Crowder ist das „Mädchen für alles“ bei den Veilchen Ladies: Er managt das Team, besorgt die (zu wenigen) Sponsoren, hilft beim Spieltagsaufbau mit, ist Fahrer des Teams bei Auswärtstouren und half sogar auch noch als Trommler am Spielfeldrand aus. Eben der Mann für fast alles.

Vor der Saison wurde der eh schon für Erstliga-Verhältnisse schmale Etat von noch nicht einmal einer Viertelmillion Euro noch mal zwangsweise heruntergefahren, weil einfach zu wenige Sponsoren akquiriert werden konnten. Für die Amerikanerinnen war kein Geld mehr da, die aktuell einzige Ausländerin, die Ukrainerin Tetiana Tkachenko, spielt für ganz kleines Geld. Und auch Coach Goran Lojo verabschiedete sich Richtung Prag und von dort zu Erstligist Keltern, mit dem er gerade deutscher meister gegen den TK Hannover wurde – mit seinen Ex-BGerinnen Samantha Roscoe und Krystina Brabencova.

Mit dem bisherigen Erfolg hat niemand gerechnet

Zwangsläufig musste Crowder auf die deutsche Schiene setzen – was auch prima gelang unter dem neuen kostengünstigen Trainerduo Ruzica Dzankic und Jonas Fischer. Dzankic bestritt letzte Saison nur drei Spiele, fiel dann wegen Rückenproblemen aus. Jetzt coacht sie ihre früheren Mitspielerin wie die immer mehr auftrumpfenden Oevermann-Zwillinge Annika und Meike und all’ die anderen Ex-Teamgefährtinnen. Die Zwillinge waren in der vergangenen Saison eher Bankdrückerinnen, haben inzwischen einen riesigen Leistungssprung gemacht und sind zu Stützen im Spielaufbau geworden. Hinzu kommen Viki Karambatsa – die Griechin ist inzwischen im sechsten Jahr Urgestein bei den Veilchen und Lena Wenke, die in die Fußstapfen ihrer Mutter Petra Hunger-Wenke getreten ist.

Bis ins jetzt entscheidende Spiel 3 des Halbfinales vorgedrungen sind die überwiegend „jungen Wilden“ der Veilchen Ladies im Achtelfinale über die Rhein-Main Baskets aus Langen (Zweite der 2. Liga Süd), im Viertelfinale die ChemCats Chemnitz (Dritte der 2. Liga Nord – in beiden Runden wurde nach addierten Punkten in nur zwei Partien gespielt) und nun im Best-of-3-Modus gegen die BBZ Opladen Hawks.

Jetzt fehlt nur noch ein Sieg zur völlig unverhofften Erstliga-Rückkehr. „Mit dem bisherigen Erfolg hat niemand gerechnet. Wir haben viele überrascht“, sagt Coach Fischer. „Unglaublich, was wir bisher erreicht haben“, ist auch Richard Crowder erfreut. Seine Tochter Jenny ist übrigens am kommenden Donnerstag zu einem Nationalmannschaftslehrgang eingeladen. (Helmut Anschütz und Walter Gleitze/gsd)

Chef und Ex-Coach: Richard Crowder und Goran Lojo beim Spiel gegen Opladen am vergangenen Samstag. © Hubert Jelinek/gsd