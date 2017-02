Zu viele Kranke: BG-Göttingen-Coach sagte sogar ein Training ab

Göttingen. Starke 92 Punkte auswärts geworfen und doch verloren: Das war das bittere Fazit für die BG Göttingen nach dem 92:102 in Jena, das einem Offensiv-Feuerwerk gleichkam – mit Hintergründen, die die fünfte Niederlage der Veilchen in Folge erklärlich(er) machen.

92 Punkte hat die BG in dieser Saison überhaupt erst einmal erzielt. Beim 92:76-Heimsieg gegen Tübingen. Umso ärgerlicher ist daher auch die erste dreistellige Pleite in dieser Spielzeit. Dass es nach 53 Göttinger Punkten zur Halbzeit, 86 Prozent Dreierquote, 72 Prozent Gesamtwurfquote nach der Pause nicht so weitergehen würde, lag eigentlich auf der Hand. In der zweiten Hälfte traf die BG dann Null von 13 Dreierversuchen, die Quote sank auf 30 Prozent. Je mehr sich Jena in einen Rausch steigerte und fast alles traf, desto mehr schrumpfte das Selbstbewusstsein der Veilchen. Die Partie kippte (ab der 26. Minute), die BG hatte keine Antwort mehr. „Die Beine wurden schwer“, meinte Trainer Johan Roijakkers.

Die Krankheits- und Verletzten-Situation machte der BG sehr zu schaffen. Hinterher verriet Roijakkers, wie es vorher aussah: „Wir hatten letzte Woche sechs Kranke und Verletzte. Zum ersten Mal musste ich ein Training annullieren.“ Am vergangenen Donnerstag fiel es mangels (Spieler-)Masse aus – ein Novum in Roijakkers’ Göttinger Zeit. Scott Eatherton, Joanic Grüttner, Malte Schwarz, Darius Carter und der Coach selbst erkältet, Dominik Spohr nach Handbruch noch nicht voll fit. In Jena musste der Kapitän aber spielen, weil eben mit Carter ein „Big Man“ fehlte. Roijakkers: „Spohr hätte noch nicht spielen dürfen.“ Und überhaupt: „Von den bisher 22 Spielen haben wir nur vier mit dem kompletten Team absolviert“, so der BG-Coach. „Wir müssen mit Spielern auf Positionen trainieren, die sie im Spiel gar nicht haben.“

„Uns haben am Ende die Körner gefehlt“, nannte Malte Schwarz als Grund für die Schlappe in Jena. „Wir sind Mitte des dritten Viertels zu passiv geworden und Jena hat das Momentum genutzt und dann sehr ambitioniert gespielt.“

Roijakkers, den „Telekombasketball“-Kommentator Stefan Koch unlängst als „größten Tiefstapler der Liga“ bezeichnete, sieht den Kampf um den Klassenerhalt noch nicht als entschieden an. Der Niederländer warnt und hebt den Zeigefinger: „Wir brauchen noch drei Siege.“ Um gegenüber den auf dem einzigen Abstiegsplatz stehenden Vechtaern sicher zu sein, meint er damit.

Zumindest einen erfreulichen Aspekt hatte die Partie aber doch. Das Comeback von Spielgestalter Alex Ruoff nach zwei Spielen Grippe-Pause war gut. Dass seine Führungsqualitäten gefehlt haben, war unschwer zu erkennen. Ruoff hatte mit 35:38 Minuten sofort wieder die längste Einsatzzeit, steuerte 15 Punkte und fünf Vorlagen (nur Jesse Sanders mit neun besser) bei. Auch erfreulich: die Saison-Bestmarken von Adam Waleskowski 18 Punkte in d20:22 Minuten) und Benas Veikalas (17 Punkte) sowie die zweitmeisten Saison-Punkte von Scott Eatherton (19).

Ihre und Ruoffs Fähigkeiten braucht die BG auch dringend beim dritten Auswärtsmatch in Folge am kommenden Freitag (19 Uhr) bei den Eisbären Bremerhaven. (haz/gsd-nh)