Vorm Dreier-Härtetest in Portugal: Hartwich zurück zur BG Göttingen

Von: Helmut Anschütz

Zurück in Göttingen: Philipp Hartwich geht wieder für die Veilchen auf Korbjagd. © Hubert Jelinek/gsd

Basketball-Bundesligist BG Göttingen steht vor seiner zweiten Auslandsreise. Nach einem Sieg und einer Niederlage am vergangenen Wochenende in Belgien jetten die Veilchen am Donnerstagnachmittag von Köln aus nach Porto in Portugal.

Göttingen – In der 238 000-Einwohner-Stadt im Norden des Landes bestreiten die Göttinger drei weitere Testspiele. Zudem gaben die Veilchen am Mittwochabend noch die Rückkehr von Center Philipp Hartwich bekannt.

Er soll den operierten Harper Kamp ersetzen (siehe Extra-Text unten).

Am Freitag geht es um 19 Uhr gegen den spanischen ACB-Erstligisten Bilbao, am Samstag um 17 Uhr gegen Gastgeber Porto und am Sonntag um 17 Uhr gegen Lüttich (Benelux-Liga). Zustande gekommen ist die Turnierteilnahme über eine E-Mail-Anfrage, berichtet Foucart. Eine polnische Mannschaft sei ausgefallen, da sei es ihm gelegen gekommen, für sie einzuspringen. Die eigentlich für das bevorstehende Wochenende geplante Partie in Jena wurde abgesagt.

„Wir wollen versuchen, weitere wichtige Schritte zu machen“, beschreibt der BG-Trainer den Plan für den Test-Dreierpack, der sicherlich sehr anspruchsvoll werden dürfte, zumal alle Kontrahenten der Veilchen auch international spielen.

Mit dabei in Portugal ist auch wieder Deondre Burns, der sich gleich am ersten Trainingstag am Sprunggelenk verletzt hatte und bislang in den Tests nicht eingesetzt wurde. „Er hat am Mittwoch das gesamte Training mitgemacht“, so Veilchen-Coach Foucart, der vom Doppel-Auftritt am vergangenen Wochenende in Belgien von guten und weniger guten Momenten berichtete. Der als Spielmacher vorgesehene Burns, vergangene Saison zweitbester Scorer im gesamten FIBA Europe Cup, soll nun in Portugal seine ersten Spiel-Einsätze bekommen, wenngleich minutenmäßig wohl noch in dosierter Form. Außer Harper Kamp sind alle weiteren Spieler beim Trip auf die iberische Halbinsel dabei. Dass man bei der Reise wieder zusammen sei, helfe dabei, die bislang gute Team-Chemie weiter zu pflegen, sagt Foucart. (Helmut Anschütz/gsd)

Überraschungs-Coup: 2,18-Meter-Center Philipp Hartwich kehrt aus Würzburg nach Göttingen zurück

Die BG Göttingen hat auf den verletzungsbedingten Ausfall von Harper Kamp reagiert. Der Basketball-Bundesligist aus Südniedersachsen holt Philipp Hartwich zurück in die Universitätsstadt. Der 2,18 Meter große deutsche Center wechselt vom Liga-Konkurrenten Würzburg Baskets nach Göttingen und erhält einen Vertrag bis Saisonende.



„Ich freue mich, dass wir Phil verpflichten konnten. Aus menschlicher Sicht passt er charakterlich sehr gut in unser Team. Unsere Philosophie aus schnellem Spiel mit mobilen Spielern passt zudem zu seiner Spielweise. Seine Länge gibt uns einen weiteren interessanten Aspekt. So haben wir dann drei Große mit unterschiedlichen Profilen“, sagt BG-Trainer Olivier Foucart über den noch 27-Jährigen. „Phil hat im vergangenen Jahr in der Rehabilitation hart gearbeitet, wird aber sicherlich noch ein bisschen Zeit brauchen, um sich wieder an das Fünf-gegen-Fünf-Spiel zu gewöhnen“, so Foucart.



Hartwich kennt die BG gut, denn der Center lief schon in der Saison 2021/22 im lila Dress auf. In 34 Spielen stand der Deutsche durchschnittlich rund 14 Minuten auf dem Parkett. Im Sommer 2022 wechselte der gebürtige Kölner nach Würzburg, für das er allerdings nur drei Liga-Spiele absolvierte und den Rest der Saison aufgrund einer schweren Knieverletzung verpasste. Hartwich entschied sich für eine Rehabilitation in seiner rheinischen Heimatstadt, die er jetzt erfolgreich abschloss und wieder einsatzbereit ist. „Ich freue mich, dass ich nach meiner langen Verletzungspause mein Comeback in einem Klub geben darf, bei dem ich mich so wohlgefühlt habe und die Leute kenne, und weiß, dass ich gute Rahmenbedingungen haben werde. Es ist zudem eine tolle Herausforderung, international zu spielen. Ich freue auch, wieder mit Olivier Foucart zusammenzuarbeiten“, sagt Hartwig. (red)

Mit der BG in Porto: Mathis Mönninghoff (am Ball) gegen den MBCer Martin Breunig. Hubert Jelinek/gsd © Hubert Jelinek/gsd