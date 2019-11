Vorm Spiel gegen Gießen: Rückenwind beflügelt die BG Göttingen

Erst der 104:87-Erfolg gegen Oldenburg, dann der 93:87-Zittersieg in Hamburg – können die Göttinger Bundesliga-Basketballer diesen Rückenwind am Samstag (18 Uhr, S-Arena) zum dritten Sieg in Serie gegen die JobStairs Gießen 46ers nutzen?

Die bisherige Bilanz in Spielen gegen die Mittelhessen spricht klar zugunsten der Veilchen: Zwölf Mal gingen sie als Gewinner vom Parkett, auch in Gießen ist die BG mit 6:3-Siegen vorn. Gegen das Team von Coach Ingo Freyer müssen sich die Göttinger jetzt aber wieder neu beweisen. Aber die letzten beiden Siege haben Auftrieb gegeben, das ist rund ums Team von Trainer Johan Roijakkers zu spüren. Vor allem das Selbstbewusstsein ist merklich gestiegen: Kyan Anderson schlüpft in die Rolle als Lenker und Denker. Zudem traut sich der Ex-Bayreuther endlich etwas zu, glänzt mit guten Anspielen und als Schütze.

Auch Dominik Lockhart hat zugelegt. Zwei Mal der Erfolgsfaktor war zuletzt Dylan Osetkowski, der seine 2,06 Meter und 115 Kilo in die Waagschale warf. „Er ist jetzt unsere beste Option auf dieser Position“, sagt Roijakkers. Noch etwas mehr Konstanz zu wünschen wäre Elias Lasisi. Der quirlige Belgier hat viele gute Szenen, ist dann aber auch wieder verschwunden. Ähnlich ist es bei Terry Allen: Starke erste Halbzeit in Hamburg (16 Punkte), nur noch zwei dann nach der Pause.

Nach seinem glänzenden Start etwas in den Hintergrund gerückt ist in den vergangenen Spielen Bennet Hundt – macht aber nichts, da Anderson „aufgetaucht“ ist. Und wenn dann auch noch Mihajlo Andric mit seinen Dreiern an die besten Zeiten anknüpfen würde, dann ist auch gegen Gießen der zweite Heimsieg möglich. Obwohl die Hessen in fünf der sechs wichtigsten Statistiken (Punkte, Feldkörbe, Dreier-Quote, Freiwurf-Quote, Rebounds) bessere Werte aufweisen. Nur bei den Assists liegt die BG vorn. Interessant: Die BG (30,3) und Gießen (30,7) sind beiden Rebound-schwächsten Teams der Liga.

Mit Stephen Brown, Teyvon Myers, dem Kurz-BGer Brandon Thomas, Top-Rebounder und 127-Kilo-Koloss John Bryant und Jordan Barnett haben die 46ers fünf Spieler, die zweistellig treffen. Neu im Team ist der nachverpflichtete Amerikaner Matt Tiby.

Gießens Spiel-Stil? Da hat sich nach Roijakkers‘ Ansicht wenig geändert: „Schnelle Würfe und John Bryant unterm Korb“ – das zeichne die Hessen aus. Neuzugang Tiby sieht er als guten Rebounder: „Er kann alles.“ Bleibt aus BG-Sicht zu hoffen, dass die Veilchen am Samstag noch etwas mehr können. haz/gsd