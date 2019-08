Vorm Trainingsauftakt: BG reckt und streckt sich

Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Beim Dehnen und Strecken: BG-Neuzugang Bennet Hundt mit Physio Domenik Theodorou. © Hubert Jelinek/gsd

Offizieller Trainingsauftakt ist bei der BG Göttingen erst am kommenden Montag. Doch bereits seit einiger Zeit sind einige von den neuen deutschen Spielern vor Ort und in der Trainingshalle der Veilchen am Schützenplatz.