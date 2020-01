Wahnsinn: BG Göttingen putzt auch Alba Berlin mit 72:71

Basketball-Bundesliga Männer

+ © HUBERT JELINEK/GSD Man of the Match: Göttingens Dylan Osetkowski (am Ball) nimmt es mit der Berliner Überzahl auf. Der 2,06 m-Center steuerte 22 Punkte und zehn Rebounds zum 72:71-Sieg gegen Alba bei – seine Saisonbestmarke! © HUBERT JELINEK/GSD

„Veilchen-Mania“ in der S-Arena! 3447 Zuschauer in der zum zweiten Mal ausverkauften Halle lagen sich am späten Sonntagnachmittag in den Armen, konnten es nicht fassen, feierten frenetisch die BG Göttingen. 72:71 (35:38) gegen Alba Berlin ist schon der vierte Sieg in Serie (und der insgesamt sechste) für die Mannschaft von Johan Roijakkers, die die Berliner wie am 26. Januar 2019 erneut zuhause schlug.