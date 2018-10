Wahnsinns-Wende: BG Göttingen wirft Ludwigsburg aus BBL-Pokal und gewinnt 50.000 Euro

Der BBL-Pokal-Traum lebt für die BG Göttingen weiter. Nach einem 16-Punkte-Rückstand legten die Veilchen eine fast unmöglich erscheinende Aufholjagd hin und drehten das verloren geglaubte Spiel.

Am Ende siegten die Göttinger doch noch mit 72:67 (32:31) gegen die MHP Riesen Ludwigsburg und zogen in Pokal-Viertelfinale kurz vor Weihnachten ein. Nebenbei sicherten sie sich dafür auch noch 50 000 Euro. Was für ein Pokal-Abend in der tobenden S-Arena!

Der reformierte Pokal-Wettbewerb schien wohl seine Attraktivität noch nicht bis in die S-Arena ausgestrahlt zu haben. „Nur“ 2168 Zuschauer waren in der Halle, in der die BG mit Stockton, Lockhart, Carter, Williams und Haukohl begann. MHP Riesen-Coach John Patrick hatte unter anderem seinen Zauber-Zwerg Jordon Crawford aufgeboten (nur 1,68m groß). Der besorgte auch sofort die Gästeführung, doch Carter konterte mit zwei Körben, ehe Haukohl gleich Danke per Dunk sagte und zum 6:4 traf. Die Veilchen nach sechs Minuten 12:6 vorne, aber der Vorsprung war schnell wieder weg. Kurz vor Viertel-Ende leistete sich Ludwigsburg Radosavljevic sein erstes Technisches Foul, als er von der Schiris eine Bestrafung eines BGers forderte. Sollte sich noch auswirken… Die BG führte nach zehn Minuten 19:17.

Druck von den Schwaben

Im zweiten Abschnitt lag sie wieder in Front, bekam aber zweimal nicht den Ball ins Spiel, weil die Schwaben „anpressten“. Aber die Göttinger wahrten ihre kleine Führung (27:23/14. und 29:27/17.). Kurz danach eine unübersichtliche Situation, in der Radosavljevic und Carter Technische Fouls erhielten. Für den MHP Riesen-Spieler war es das zweite – Ende der Partie für den 2,13m-Mann.

Hoffnungsfroh gingen die Göttinger Zuschauer in die zweite Halbzeit. Doch sie wurden alsbald enttäuscht. Denn nun verteidigten die Schwaben noch härter, gestatteten der BG meist nur schwere Würfe. Nach 25 Minuten lagen die Göttinger mit 34:42 zurück. Es war ein 11:2-Lauf für die Gäste, bei denen (fast) jeder Wurf drin war. Die BGer dagegen ohne Wurfglück vor allem bei Dreiern (zur Pause nur 17 Prozent!). Und es wurde sogar noch deutlicher. Schließlich war es eine 23:6-Serie für die Riesen. Mini-Crawford schloss das dritte Viertel per Dreier zum 57:42 für sein Team ab. Aussichtslos für die BG? Von wegen...

In den vierten Abschnitt starteten die Veilchen endlich erfolgreicher. Mihajlo Andric und Michael Stockton trafen per Dreier, der Spielmacher legte noch einen Zweier hinterher und der Serbe Andric noch drei Freiwürfe (beim Dreier gefoult). Nur noch 53:57 auf einmal, die BGer waren wieder dran und die Halle tobte. Und noch mehr, als die Göttinger nach 55:63-Rückstand durch Derek Willis‘ Dreier 3:35 Minuten vor Ende zum 63:63 ausglichen – und Dennis Kramer für das 65:63 sorgte. Völlig verrückt! Und die BGer blieben am Drücker. Mit der frenetischen Unterstützung der Fans behielten sie ihren Vorsprung dank einer ungeheuren Energieleistung. Der Einzug ins Viertelfinale war der Lohn.

BG: Lockhart 2, Kramer 6, Williams 7, Carter 12, Andric 8, Stockton 16, Willis 19, Haukohl 2, Grüttner.

Ludwigsburgs beste Werfer:Crawford 20, Martin 15, Hill 10. (haz/gsd)