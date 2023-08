Wegen der Gesundheit: Die Veilchen beim Medizin-Check

Basketball

+ © Hubert Jelinek/gsd Beim Laktat-Test: BG-Physio Uwe Klassen (links) piekst Bodie Hume ins Ohrläppchen, um ein paar Tropfen Blut zu bekommen. © Hubert Jelinek/gsd

Es geht voran bei der BG Göttingen! Die ausländischen Spieler sind seit Montag vor Ort, seit Dienstag läuft der Medizin-Check im Basketball-Zentrum, im angrenzenden Athleticum Junge und in der Universitätsmedizin.

Göttingen – Die alten Veilchen wie der bisherige Kapitän Harper Kamp, Mathis Mönninghoff, Peter Hemschemeier, Max Wüllner, Lennart Schultz und Nick Boakye und die neuen Imports werden auf Herz und Nieren durchgecheckt.

„Die Gesundheit steht immer im Vordergrund“, sagt Uwe Klassen, Leiter der Physiotherapeuten bei der BG. So standen Kardio-Tests, orthopädische Tests und am Donnerstag Laktat-Tests auf dem Programm, das sich über Stunden erstreckte und zu dem auch MRT-Untersuchungen kamen. Die zehn Ärzte und Ärztinnen, die die BG auf ihrer Homepage aufführt, wollen sich ein möglichst genaues Bild vom gesundheitlichen Zustand der Spieler machen. Klassen: „Wir wollen die Leistungsfähigkeit einschätzen. Alle sind in einem soliden Bereich, mehrere in einem herausragenden Zustand – einige wie Läufer bei den Leichtathleten mit einer Super-Herzrate und guten Laktat-werten.“ Namen blieben indes Schall und Rauch...

Nach den eingehenden Untersuchungen gab es gestern aber auch etwas Leckeres auf die Teller: Im Timberjacks fand wie schon in den vergangenen Jahren üblich mit dem gesamten Staff das „Saisoneröffnungs-Essen“ statt. Und nachdem die Neuen ihre Autos und Wohnungen müssen am Freitag auch noch die ebenso üblichen Behördengänge bei den städtischen Behörden erledigt werden. Das erste Training ist dann am nächsten Dienstag. (Helmut Anschütz/gsd)