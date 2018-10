Welches Gesicht zeigen die BG 74-Ladies in Hannover?

Göttingen. Und schon wieder ein Derby! Nach dem schwer erkämpften 74:66 gegen Aufsteiger Eintracht Braunschweig reisen die Göttinger flippo Baskets BG 74 am Sonntag zum Turn-Klubb (mit zwei „b“) Hannover.

Los geht’s um 16 Uhr in der Sporthalle Birkenstraße in der Südstadt.

„Wir haben da eine Sieges-Chance“, sagt Geschäftsführer Richard Crowder, dessen Team nach zwei Erfolgen gegen Meister Rutronik Stars Keltern und Eintracht Braunschweig eine Menge Selbstvertrauen hinzugewonnen hat. „Zwei Siege, zwei Niederlagen nach vier Spielen – das hätte ich vor der Saison so genommen. Aber jetzt ärgert man sich etwas über die Niederlage in Chemnitz“, sagt Crowder weiter.

Gespannt darf man sein, welches Gesicht die Göttingerinnen am Sonntag zeigen. Bisher gab es das freundliche „Heim-Gesicht“ mit zwei Siegen. Auswärts gab es das unfreundliche mit den Niederlagen gegen Nördlingen (beim Saisoneröffnungsturnier in Dietlingen) und in Chemnitz. Mundwinkel hoch oder runter – das ist jetzt in Hannover die Frage.

„Hannover hat sich gut verstärkt und hat ähnlich wie wir eine breite Rotation. Das wird ein ganz schweres Match“, befürchtet Baskets-Coach Giannis Koukos. Zuversichtlich stimmen ihn und seinen Assistenten Matthias Haller mehrere persönliche Statistiken seiner Spielerinnen: So haben Neuzugang Cori Coleman (11,8 Punkte im Schnitt), die erfahrene Alissa Pierce (10:8) und die noch wegen einer Erkältung kränkelnde Jenny Crowder (10,3) zweistellig getroffen. Und auch die rebound-starke Verdine Warner ist mit 9,8 Zählern pro Spiel nicht weit davon entfernt. Werte, die es bei den BG-Ladies in dieser Breite lange nicht gab. In Hannover ist nun Kapitänin Jana Lücken wieder dabei.

Gute Neue, aber wenig Erfolg

Der TKH hat einmal mehr eine Menge Geld für Neuzugänge ausgegeben. Von Rekordmeister Wasserburg kamen Aleksandra Tarasava und Haiden Palmer, von Absteiger Heidelberg Veshaundra Young, aus Halle Nationalspielerin Inken Henningsen. Gebracht hat es bisher nicht allzu viel. Nach dem Startsieg gegen Saarlouis gab es drei Pleiten in Serie, erst in Nördlingen folgte ein klarer 63:40-Erfolg.

Der Fanklub Violet Ladies bietet eine Mitfahrgelegenheit an. Abfahrt um 13.30 Uhr am FKG, Kosten maximal 15 Euro. Anmeldungen unter violetladies@online.de

(haz/gsd-nh)