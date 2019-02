Weniger Klubs in der Basketball-Bundesliga durch die Hintertür?

Göttingen – Wird die Basketball-Bundesliga möglicherweise durch die „kalte Küche“ von 18 auf 16 Mannschaften verkleinert? Das Basketball-Monatsmagazin BIG stellte diese Frage unlängst in den Raum, nachdem Informationen von einer Tagung der Gesellschafter bekannt wurden.

Die Ergebnisse des Meetings im Dezember 2018 wurden von Seiten der Liga nicht extra kommuniziert, wodurch der Eindruck entstand, dieses durchaus heikle Thema solle möglichst klein gehalten werden. Frank Meinertshagen, Geschäftsführer der BG Göttingen, verneint diese Vermutung aber: „Das sollte nicht heimlich sein.“

Der Hintergrund, dass die BBL ihre Teilnahmebedingungen in Zukunft verschärft, ist unter anderem die Erhöhung der Gebühren für eine „Wildcard“ von bisher 250 000 Euro auf 700 000 Euro. Die BBL hat sich diesbezüglich an der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) orientiert, die als „Eintrittsgeld“ über 800 000 Euro verlangt. Zudem steigt zur kommenden Saison (wie mehrfach berichtet) der Mindest-Etat von zwei auf drei Millionen Euro.

Die BG Göttingen will ihr Budget für 2019/20 von derzeit circa 2,7 auf 3,5 Millionen Euro anheben. Von den vorgeschriebenen drei Mios. müssen 2,6 Mios. in liquiden Mitteln („Cash“) vorliegen, 300 000 Euro aus Gegengeschäften, 100 000 Euro dürfen aus Einnahmen von TV-Rechten angerechnet werden.

Meinertshagen hält die Anhebung der Wildcard-Gebühr „für dringend nötig“. Sonst wäre es so, dass ein Klub über die Abgeltung von Werberechten fast mehr Geld von der Liga bekäme, als er zahlen würde. „Das spiegelt den Wert einer BBL-Lizenz wider“, sagt der Veilchen-Chef.

„BIG“ schließt aus der Erhöhung der Wildcard-Gebühr, dass künftig die Zahl der derzeit 18 in der BBL spielenden Teams wackeln und es zu einer Verringerung auf 16 Klubs kommen könnte, was die Topklubs wie München, Berlin und Bamberg wegen ihrer Euro-Verpflichtungen gern sähen. Meinertshagen: „Ich bin entschiedener Gegner einer Verkleinerung der BBL. Die drei Millionen Etat machen aber inhaltlich Sinn.“

Das sportliche Startrecht erhalten nur die 16 Klubs, die den Klassenerhalt schaffen. Zudem nur die beiden Endspiel-Teilnehmer der 2. Liga Pro A. „Alle anderen müssen eine Wildcard beantragen. Die ist jedoch nunmehr so teuer, dass die wenigsten Klubs dazu in der Lage sein werden, sie zu stemmen. Sollten sich also in der Pro A Mannschaften durchsetzen, die die drei Millionen Euro Mindestetat nicht erreichen, könnte die BBL ohne Aufsteiger dastehen. Denn alle weiteren Klubs dürften Schwierigkeiten haben, 3,7 Millionen Euro aufzubringen“, schreibt BIG. Derzeit gelten Zweitliga-Spitzenreiter Chemnitz (19 Siege in 24 Spielen), Hamburg (16) und Rostock (16, als Aufsteiger!) als heißeste Anwärter auf die Zweitliga-Final-Playoffs.

BBL-Geschäftsführer Stefan Holz in BIG: „Eins muss klar sein: Wir haben die neuen Regeln nicht eingeführt, um einen Closed Shop (geschlossene Liga wie im Eishockey, d. Red.) einzurichten. Sondern um die Liga weiterzuentwickeln. Dafür sind deutliche Schritte notwendig.“ Holz weiter: „Mit einem Zufallsaufsteiger, der letztlich nicht BBL-tauglich ist, tut sich aber weder die Liga noch der Klub einen Gefallen. Die BBL hat sich enorm weiterentwickelt. Ein Klub, der sich in den Playoffs der Pro A überraschend durchsetzt, was durchaus passieren kann, muss wissen, was in der BBL auf ihn zukommt.“

Übrigens: Der aktuelle Tabellenvorletzte Crailsheim dürfte derzeit keine Wildcard beantragen. Er hat dieses Recht in den vergangenen fünf Jahren bereits einmal in Anspruch genommen. haz-gsd/nh