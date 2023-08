Wenke, Kretschmar und Dohrmann: Trio bleibt bei den Veilchen Ladies

Teilen

Weiter bei der BG 74: Göttingens Lena Wenke (am Ball) gegen Bambergs Kathleen Hill. © Hubert Jelinek/gsd

Bei Frauen-Basketball-Bundesligist Medical Instinct Veilchen BG 74 Göttingen sind auch die Spielerinnen 9, 10 und 11 für die kommende Saison an Bord.

Göttingen – Mit den beiden Eigengewächsen Lena Wenke und Emilie Dohrmann wurde eine Einigung für die kommende Saison erzielt. Die ehemalige Handballerin Thalia Kretschmar, die vor einigen Jahren studienbedingt nach Göttingen kam, hat ebenfalls verlängert.

Lena Wenke ist seit Kindesbeinen an für die BG 74 aktiv und gehörte zur U 15-Meistermannschaft im Jahr 2011. Ihre Collegezeit verbrachte sie in Kanada und war nach ihrer Rückkehr kurzzeitig für ASC Göttingen aktiv. Sie gehört allerdings seit einigen Jahren zum Bundesligakader der Veilchen Ladies.

„Lena hatte in dieser Zeit etwas Verletzungspech, konnte aber gerade in den Play-Offs der letzten Saison starke Leistungen abliefern. Sie ist vielseitig einsetzbar und auch in der Defensive stark“, freut sich Coach Ruzica Dzankic.

Shootingstar der letzten Saison war die erst 16-jährige Emilie Dohrmann. Vom ASC kommend ist sie voller Selbstbewusstsein aufgetreten und spielte in der vergangenen Saison eine überraschend starke Rolle über die gesamte Saison. „Emilie hat sich extrem gut in der letzten Saison entwickelt und macht trotz ihres Alters einen reifen Eindruck. Wir werden gemeinsam daran arbeiten, sie zu einer Spielerin mit Erstliga-Format zu entwickeln. Ich bin davon überzeugt, dass sie auch in der kommenden Saison überraschen kann“, erläutert Dzankic.

Die dritte Vertragsverlängerung gab es mit Thalia Kretschmar. Die 28-Jährige gehört zwar zu den älteren Spielerinnen, hat basketballerisch jedoch weiterhin viel Entwicklungspotenzial. Erst vor rund sieben Jahren hat sie die Sportarten gewechselt – entsprechend sieht man trotz des höheren Alters deutliche Fortschritte in jeder Saison. „Thalia macht Jahr für Jahr Fortschritte und ist aus dem Team nicht mehr wegzudenken. Sie arbeitet hart an sich und war über den Sommer auch beim 3x3-Basketball sehr aktiv (Bronzemedaille bei der DM zusammen mit Lena Wenke). Ich bin davon überzeugt, dass sie auch in der 1. Liga eine tragende Rolle spielen kann“, so Dzankic.

Testspiele

Auch die Pre-Season-Planung steht. Trainingsauftakt ist am Montag, 21. August. . Folgende Spiele sind geplant: 2. September in Heidelberg. 9. September in Namur (Basket Namur Capitale - Belgien) 10. September in Kortrijk (House of Talents Kortrijk Spurs - Belgien). 17. September zu Hause gegen AVIDES Hurricanes Rotenburg (Meister 2. Liga). 22. September beim TK Hannover. gsd

Weiter bei der BG 74: Göttingens Emilie Dohrmann (am Ball) gegen Braunschweigs Oktavia Monae Loll. © Hubert Jelinek/gsd